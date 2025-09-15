Thị trường nổi bật: HK.cash (07.10.2024)
Thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn đang tạm đóng cửa do nghỉ lễ. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông vẫn hoạt động bình...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn đang tạm đóng cửa do nghỉ lễ. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông vẫn hoạt động bình...
Dữ liệu và thông tin nóng: Tính đến trưa nay, hợp đồng vàng giao ngay giảm về mốc 2.640 USD/oz, tiếp tục chịu...
Thị trường chứng khoán Châu Á tăng điểm vào đầu tuần mới Thị trường chứng khoán châu Âu dự...
Dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy tháng 8 của Đức đã được công bố sáng nay lúc 13:00 hôm nay. Báo...
Kết phiên ngày 04/10, chỉ số S&P 500 tiến 0,9% lên 5,751.07 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,22% lên...
Cổ phiếu Spirit Airlines (SAVE.US) đã mất hơn 25% trong phiên hôm nay sau khi có thông tin công ty không đủ...
Xung đột ở Trung Đông đang là tâm điểm của thị trường trong những ngày gần đây sau khi Iran đã phóng tên...
Cổ phiếu Tesla đã ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên hôm nay, mặc dù châu Âu đã áp dụng thuế mới nhằm...
Số liệu việc làm phi nông nghiệp vừa công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ đang rất vững chắc. Tháng vừa qua, nền kinh tế Mỹ...
Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ đánh bại các con số dự kiến, với số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng...
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc - Tencent, đang đang phán với gia đình Guillemot (cổ đông lớn nhất của công ty)...
Thay đổi trong Bảng lương phi nông nghiệp: Thực tế 254 nghìn. Dự kiến 150 nghìn. Trước đó 142 nghìn Thay...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian D1:
Giá bông đang củng cố gần mức 73 USD/kiện, trước thềm công bố báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (CoT)...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu NFP Dữ liệu sẽ tác động như thế nào đến thị trường...
Cổ phiếu của các hãng vận chuyển container hàng đầu châu Âu, bao gồm Maersk của Đan Mạch (MAERSKA.DK) và Hapag-Lloyd...
Thị trường dầu mỏ toàn cầu đã chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ trong những ngày gần đây. Cụ thể, giá dầu Brent...
Lịch kinh tế hôm nay có rất nhiều dữ liệu quan trọng được công bố và bài phát biểu của các thành...
Kết phiên ngày 03/10, chỉ số Dow Jones mất 0,44% còn 42,011.59 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0,17% xuống 5,699.94 điểm....
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ