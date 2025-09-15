Đồng USD phục hồi mạnh mẽ khiến giá Bitcoin giảm xuống dưới mức 60.000 USD📉
Hiện tại, Bitcoin đang củng cố dưới mức kháng cự tâm lý quan trọng 60.000 USD và đường trung bình EMA200 phiên....
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Gần đây, cổ phiếu của CME Group (CME.US), đơn vị điều hành các sàn giao dịch hàng hóa lớn như CME, CBOT và...
Tồn kho khí đốt tự nhiên tăng 55 tỷ feet khối vào tuần trước, thấp hơn một chút so với mức dự kiến là 56 tỷ feet khối...
Giá dầu tăng vọt sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu rằng '(...) Chúng tôi đang thảo luận về trường hợp Israel...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 9: PMI tổng hợp của S&P Global: Thực tế 54. Dự kiến 54,4. Trước đó 54,4 Chỉ số PMI dịch vụ...
Phố Wall chuẩn bị mở cửa giảm điểm Cổ phiếu Levi Strauss & Co. giảm tới 12% sau khi công ty hạ triển vọng tăng trưởng doanh thu Tesla...
Lockheed Martin (LMT.US) vừa thông báo tăng mức cổ tức lên 3,30 USD/cổ phiếu. Với chính sách chi trả cổ tức hàng...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ: Thực tế 225 nghìn. Dự kiến 221 nghìn. Trước đó 218 nghìn được điều chỉnh thành...
Giá dầu giảm mạnh sau khi chính phủ Libya thông báo sẽ mở lại các mỏ dầu có sản lượng khai thác lớn nhất...
Báo cáo Challenger từ Hoa Kỳ, cho thấy số lượng nhân viên bị sa thải trong tháng 9 ở mức 72,8 nghìn thấp hơn so...
Sau một đợt tăng trưởng mạnh mẽ gần 30%, chỉ số Hang Seng bất ngờ giảm sâu hơn 4,5%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong vòng...
Tờ báo Guardian đã có cuộc phỏng vấn với chủ tịch BoE - ông Bailey, ông cho biết ngân hàng Anh có...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng loay hoay quanh khu vực 2.650 USD/oz trong phiên giao dịch thứ...
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 9: Khu vực đồng euro: Thực tế 51,4. Dự kiến 50,5. Trước đó 52,9 Đức: Thực tế 50,6. Dự kiến 50,6....
Thụy Sĩ, Báo cáo Lạm phát CPI tháng 9: So với cùng kỳ: Thực tế 0,8% YoY. Dự báo 1% YoY. Trước đó...
Chỉ số Hang Seng điều chỉnh sau đà tăng mạnh mẽ Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay...
Kết phiên ngày 02/10, chỉ số S&P 500 nhích 0,01% lên 5,709.54 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,08% lên...
Thành viên Cục Dự trữ Liên bang Thomas Barkin đã đưa ra một số nhận định về nền kinh tế và chính sách tiền...
