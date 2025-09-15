AUDUSD - Khuyến nghị từ Danske (02.10.2024)
Danske Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. Danske khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Lúa mì (WHEAT) trên sàn giao dịch hàng hóa CBOT của Chicago đang tăng gần 2,5% vào hôm nay. Lượng...
Dầu WTI sụt giảm sau khi OPEC+ đồng ý nới lỏng cắt giảm sản lượng vào tháng 12, theo báo cáo của WSJ. Ngoài ra,...
Tồn kho dầu thô của EIA: Thực tế 3,889 triệu thùng. Dự kiến -1,43 triệu thùng. Trước đó -4,471 triệu thùng. Tồn...
Phố Wall mở cửa với diễn biến trái chiều; dầu và chỉ số VIX tăng, chỉ số US100 đi ngang. Cổ phiếu Humana (HUM.US)...
Dầu WTI tăng mạnh và đã vượt qua mức đỉnh vào giữa tháng 9 ở mức 72 USD/thùng, sau khi Israel tuyên bố sẽ trả...
Báo cáo ADP của Hoa Kỳ: Thực tế 143 nghìn. Dự kiến 125 nghìn. Trước đó 99 nghìn Báo cáo về thị...
Cổ phiếu Nike (NKE.US) đang giảm gần 7% ngoài phiên. Nguyên nhân chính là do doanh thu quý 1 năm tài...
Tân Thủ tướng của Nhật Bản, Ishiba đã đưa ra một số nhận định về chính sách tiền tệ của đất nước này, ông cho rằng...
Hôm nay lúc 19:15, nhà đầu tư sẽ nhận được báo cáo tư nhân về sự thay đổi việc làm ở Hoa Kỳ. Thị trường...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang? Cần lưu ý...
Chỉ số Hang Seng đã ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên hôm nay, với mức tăng 8% lên mức cao nhất trong 22 tháng qua ở khu...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có rất nhiều dữ liệu quan trọng được công bố cũng như các bài phát biểu của...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch thứ Ba, giá vàng thế giới hồi phục nhanh chóng sau 2...
Kết phiên ngày 01/10, chỉ số Dow Jones lùi 0,41% xuống 42,156.97 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,93% còn...
Theo IDF, tên lửa đã được phóng từ Iran vào Israel; tất cả người dân Israel đều ở trong hầm trú bom khi tên...
Công ty công nghệ y tế InMode (INMD.US) vừa thông báo về một loạt thay đổi quan trọng trong ban lãnh đạo công ty....
Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng, Bloomberg và Axios, Iran đang ráo riết chuẩn bị một cuộc tấn công tên lửa vào...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD IFR khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
