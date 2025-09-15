CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo JOLTS của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến; Dữ liệu PMI cao hơn một chút so với dự kiến
Dữ liệu việc làm JOLTS của Hoa Kỳ: Thực tế 8,04 triệu. Dự kiến 7,693 triệu. Trước đó 7,673 triệu. Chỉ số PMI S&P Global tháng...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chỉ số sản xuất ISM của Hoa Kỳ trong tháng 9: Thực tế 47,2. Dự kiến 47,5. Trước đó 47,2. Chỉ số giá: Thực tế 48,3. Dự kiến 53,5....
Thủ tướng mới của Nhật Bản - ông Ishiba, đã đưa ra một số nhận định trong ngày hôm nay. Quan điểm chính của ông...
Cổ phiếu của công ty hóa chất Đức Covestro (1COV.DE, trước đây là một công ty con của Bayer) đã tăng gần 6% trong...
Cổ phiếu flatexDEGIRO (FTK.DE) đang tăng gần 6,5% trong phiên hôm nay sau thông báo về kế hoạch mua lại cổ phiếu của công...
Thời gian gần đây, thời tiết hạn hán trên phần lớn lãnh thổ Brazil đã ảnh hưởng đến năng suất vụ mùa cà...
Giá vàng đang tăng 0,6% hôm nay do nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng chính...
Cặp tiền EURUSD đã trải qua biến động đáng kể trong phiên hôm nay, cặp tiền liên tục lao dốc bất chấp dữ liệu kinh tế trái...
Khu vực đồng tiền chung châu Âu - Dữ liệu lạm phát sơ bộ trong tháng 9: CPI (so với cùng kỳ): Thực tế tăng 1,8%...
Chỉ số DAX của Đức đi ngang. Cổ phiếu Covestro mở phiên tăng 6% nhờ thỏa thuận mua lại của Tập đoàn Dầu khí Quốc...
Hôm nay, dữ liệu PMI sản xuất chính thức của châu Âu phần lớn đều cao hơn dự kiến, trong đó dữ liệu của Tây Ban Nha...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9 “đỏ lửa” đánh dấu...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có rất nhiều dữ liệu quan trọng được công bố, đặc biệt là từ Châu Âu và...
Kết phiên ngày 30/09, chỉ số Dow Jones nhích 0,04% lên 42,330.15 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 0,42% lên 5,762.48...
21:30, Hoa Kỳ - Chỉ số sản xuất kinh doanh của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 9: Thực tế -9,0. Dự kiến - 10,3. Trước đó -9,7; Chỉ...
Phố Wall mở cửa trái chiều, chỉ số Nasdaq 100 đang cố gắng phục hồi. Cổ phiếu EchoStar giảm 10% sau thông báo sẽ bán mảng...
Đồng EUR sụt giảm sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde có bài phát biểu trước...
Dữ liệu lạm phát CPI (sơ bộ) tháng 9 từ Đức được công bố hôm nay lúc 19:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến...
