Cổ phiếu Aston Martin bốc hơi 25% sau khi công ty cắt giảm dự báo doanh số bán hàng
Cổ phiếu của Aston Martin đã giảm hơn 25% trong ngày hôm nay, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong một ngày mà...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Tâm lý chung trên thị trường tiền điện tử vẫn đang còn khá là hỗn loạn; Bitcoin giảm xuống dưới mức...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Trung Quốc bơm tiền mạnh tay, thị trường sẽ đi về đâu? Giải...
Chỉ số DAX suy yếu, nhưng vẫn đang củng cố gần mức đỉnh lịch sử Chính phủ Đức dự kiến hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 xuống...
Bank of America đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. Bank of America khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Quyết định cắt giảm lãi suất mạnh tay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang tiếp tục tạo ra những ảnh hưởng nhất định lên thị trường toàn...
Cặp tiền EURUSD đã tăng nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát CPI tháng 9 từ các tiểu bang của Đức công bố. Mặc dù lạm...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới trải qua tuần giao dịch thứ ba liên tiếp thành công...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. MUFG khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền AUDUSD với các mức sau: Entry (theo...
Thị trường chứng khoán Trung Quốc mở đầu tuần mới với một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi những chính sách kích...
Thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh trong phiên sáng ngày hôm nay Các chính...
Kết phiên ngày 27/09, chỉ số Dow Jones tiến 0,33% lên 42,313.00 điểm. Chỉ số này đóng cửa ở mức đỉnh...
Giá Bitcoin đã tăng vọt hơn 2% và vượt qua mức 66.500 USD. Trong lịch sử, tháng 9 thường được xem là tháng "ảm...
Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 9 của Đại học Michigan: Kỳ vọng lạm phát 1 năm: Thực tế 2,7%. Dự kiến 2,7%....
Các công ty vốn hóa nhỏ có hiệu suất tốt nhất Chỉ số US500 vẫn ở trên mức 5.800 điểm Đồng USD suy yếu, chỉ...
Cổ phiếu của Bristol Myers (BMY.US) đang tăng 4% ngoài phiên sau khi nhà sản xuất thuốc nhận được sự chấp thuận từ Cục Quản lý...
Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 8: Chỉ số giá PCE (so với tháng trước): Thực tế 0,1% MoM. Dự kiến 0,2% MoM....
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát PCE tháng 8 của Hoa Kỳ Giá...
Thị trường kim loại quý tiếp tục tăng mạnh và có một số đã đạt mức đỉnh kỷ lục mới. Vàng tăng hơn 0,8%, vượt qua ngưỡng...
Chỉ số Hang Seng của Trung Quốc đã tăng mạnh hơn 3,5% trong phiên hôm nay, qua đó cũng cải thiện phần nào tâm lý...
