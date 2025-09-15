Báo cáo PCE sẽ là tín hiệu “chốt lời” !?
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch thứ Năm cũng đánh dấu 5 phiên liên tiếp giá vàng...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu chọn ra người lãnh đạo đảng...
Đức, Dữ liệu việc làm tháng 8: Tỷ lệ thất nghiệp: Thực tế 6%. Dự kiến 6%. Trước đó 6% Số lượng người thất nghiệp:...
Hợp đồng tương lai Bông (COTTON) trên sàn ICE đang tăng hơn 1% trong phiên hôm nay sau mức giảm mạnh vào ngày...
14:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 9: HICP (so với cùng kỳ): Thực tế 1,7% YoY. Dự kiến 1,9% YoY. Trước...
Pháp, Dữ liệu lạm phát tháng 9: HICP (so với cùng kỳ): Thực tế 1,5% YoY. Dự kiến 1,9% YoY. Trước đó 2,2%...
Phiên giao dịch hôm nay sẽ bị chi phối bởi dữ liệu lạm phát từ nhiều quốc gia, bao gồm Pháp, Tây Ban Nha và Hoa...
Kết phiên ngày 26/09, chỉ số S&P 500 tiến 0,4% lên 5,745.37 điểm. Chỉ số này đã ghi nhận mức cao mọi thời đại...
Cổ phiếu BlackSky Technology (BKSY.US) tăng vọt 14% trong phiên hôm nay sau thông tin công ty giành được hợp đồng mới từ...
Nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thị trường tiền điện tử đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh...
Theo báo cáo của Wall Street Journal, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dự định mở một cuộc điều tra đối với công ty Super Micro Computer (SMCI.US),...
Theo dữ liệu mới nhất của EIA, lượng tồn kho khí đốt tự nhiên đã tăng 47 tỷ feet khối trong tuần qua, thấp hơn so với dự kiến là...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Thực tế 218 nghìn. Dự kiến 224 nghìn. Trước đó 222...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu GDP Q2: GDP: Thực tế 3,0% QoQ. Dự kiến 3,0% QoQ. Trước đó 3,0% QoQ Chỉ số giá GDP: Thực...
Nguồn cung từ Libya sẽ trở lại Giá dầu đã giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua sau khi có thông tin về việc...
Micron Technology hiện đang là tâm điểm chú ý của thị trường nhờ sự bùng nổ của công nghệ AI. Cổ phiếu của công...
Các gói cứu trợ kỷ lục tiềm năng của chính phủ đã thổi một làn gió mới vào thị trường chứng khoán...
14:30, Thụy Sĩ - Quyết định lãi suất của SNB: Thực tế 1,00%. Dự kiến 1,00%. Trước đó 1,25%; Quyết...
Ngày hôm nay sẽ có rất nhiều bài phát biểu của các thành viên của FOMC, bao gồm cả bài phát...
