Tin đầu ngày (26.09.2024): Đồng USD phục hồi 💵, Phố Wall điều chỉnh sau đợt tăng mạnh gần đây
Kết phiên ngày 25/09, chỉ số S&P 500 lùi 0,19% xuống 5,722.26 điểm, còn chỉ số Dow Jones mất 0,70% còn...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Tuy Phố Wall mở phiên với diễn biến khởi sắc, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ đã đảo chiều giảm điểm vào cuối phiên. Chỉ...
Đại diện của hai chính phủ ở Libya đã đồng ý đề cử một ứng viên chung để đứng đầu ngân hàng trung ương trong giai...
Hôm nay, quỹ đầu tư BMO Capital đã nâng mức xếp hạng đối với cổ phiếu của Denison Mines (DNN.US) lên mức "vượt trội",...
Phố Wall tăng nhẹ; cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) tăng hơn 3%; Amgen (AMGN.US) giảm 5% Doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ trong...
Tồn kho dầu thô theo báo cáo của EIA: Thực tế -4,471 triệu thùng. Dự kiến -1,43 triệu thùng. Trước đó -1,630 triệu...
Doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ: -4,7% MoM. Dự kiến -5,3% MoM. Trước đó 10,6% MoM Doanh số bán nhà mới tại...
Ubisoft đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi quỹ đầu tư AJ Investments chỉ trích ban lãnh đạo của công...
Đồng USD đã liên tục suy yếu kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ vào tuần trước. Mức...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Điểm vào...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Liên tục tăng mạnh, khi nào Vàng mới đảo chiều? Giải...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có phiên thứ tư liên tiếp lập kỷ lục mới với...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ không có dữ liệu quan trọng nào được công bố, vì vậy thị trường có thể...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Kết phiên ngày 24/09, chỉ số S&P 500 tiến 0,25% lên 5,732.93 điểm. Chỉ số Dow Jones cộng 0,20% lên 42,208.22...
Intel đã tung ra bộ đôi sản phẩm AI thế hệ mới, CPU Xeon 6 và bộ tăng tốc AI Gaudi 3, nhằm thách thức vị thế độc tôn của...
Các chỉ số chứng khoán giảm nhẹ vào đầu phiên Chỉ số USDIDX giảm 0,26%. Lợi suất trái phiếu...
21:00, Hoa Kỳ - Loạt dữ liệu tháng 9: Niềm tin của người tiêu dùng CB: Thực tế 98,7; Dự kiến 103,9; Trước...
