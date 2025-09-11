Lịch kinh tế: Lạm phát CPI của Hoa Kỳ được chú ý 🔎📣
Sự kiện quan trọng nhất hôm nay — và cả tuần — là công bố dữ liệu lạm phát CPI của Hoa Kỳ. Bên cạnh...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/08, chỉ số Dow Jones rớt 200.52 điểm (tương đương 0.45%) xuống 43,975.09 điểm. Chỉ số S&P...
Intel (INTC.US) hôm nay tăng hơn 5% sau khi có thông tin CEO của công ty dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết...
Theo nguồn tin của Bloomberg, các tài liệu được xác định cung cấp một bản tường trình chi tiết về các hành động...
Chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch với diễn biến không mấy biến động, trong đó lĩnh vực bán dẫn một lần nữa trở thành...
Giá ca cao ( COCOA ) tương lai trên ICE tăng hơn 7% vào hôm nay, do các báo cáo về thời tiết...
Hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ Nvidia và AMD đã đồng ý chuyển 15% doanh thu từ việc bán chip AI tại Trung Quốc cho...
Hôm nay, trước khi thị trường mở cửa, Barrick Mining Corporation (GOLD.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025. Công...
Thị trường tuần trước đã chao đảo sau khi Mỹ áp dụng mức thuế quan trả đũa đáng kể. Trên thị trường vàng, phần lớn nhà...
Bitcoin đã khởi đầu ngày mới với mức tăng giá mạnh mẽ, đưa đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới tiến gần đến mức cao kỷ lục mới. Đà...
Cổ phiếu của nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu của Đức Rheinmetall (RHM.DE) - nhà sản xuất đạn pháo 155mm và xe...
Giai đoạn hai của phiên giao dịch thứ Hai trên thị trường châu Âu khiến tâm lý nhà đầu tư xấu đi. Bất chấp...
Hợp đồng tương lai chỉ số biến động CBOE VIX ( VIX ) giảm gần -0,7% hôm nay, tiếp tục đà giảm mạnh. Sự sụt giảm này được thúc...
Bitcoin đang ghi nhận những mức tăng đáng chú ý trong ngày hôm nay, tăng hơn 2,5%, vượt qua mốc 122.000 đô la và...
Hợp đồng tương lai cho thấy chứng khoán châu Âu sẽ mở cửa cao hơn trong phiên giao dịch tiền mặt hôm nay. Tỷ...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/08, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0.98% lên mức đóng cửa cao kỷ lục 21,450.02 điểm....
Cổ phiếu Apple (AAPL.US) hôm nay tăng 4%, trở thành mã có hiệu suất tốt nhất trong các chỉ số chính của Mỹ. Gần...
Alberto Musalem từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra nhận định về tình hình kinh tế và chính sách...
Theo các báo cáo truyền thông dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề, Mỹ và Nga được cho là đang lên kế hoạch cho...
