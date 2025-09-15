Tuần mới, kỷ lục mới: mua hay bán !?
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới chứng kiến giá vàng tiếp tục đà...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới chứng kiến giá vàng tiếp tục đà...
Dữ liệu của Eurozone tiếp tục cho thấy sự suy yếu sau khi đã công bố dữ liệu của Pháp và Đức. Cả PMI sản xuất và PMI...
Chỉ số PMI (sơ bộ) tháng 8 từ Pháp và Đức được công bố vào lúc 14:15 và 14:30 giờ VN. Dữ liệu dự kiến sẽ...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ tập trung vào các dữ liệu PMI quan trọng từ các nền kinh tế lớn, bao gồm Pháp, Đức,...
Kết phiên ngày 20/09, chỉ số Dow Jones nhích 0,09% lên 42,063.36 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0,19% xuống...
Cổ phiếu Nike đang tiếp tục phục hồi sau gần ba tháng bị bán tháo bởi kết quả tài chính yếu kém trong quý...
Quyết định hạ lãi suất của Fed cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của phố Wall và sự suy yếu của đồng USD đã tạo nên một...
Doanh số bán lẻ của Canada trong tháng 8: Thực tế 0,9% MoM. Dự kiến 0,3% MoM. Trước đó -0,3% MoM. Doanh số bán lẻ cốt...
Quyết định giảm lãi suất 0,5% của Fed đã khiến cho nhiều nhà đầu tư bất ngờ và điều này cũng mang lại tâm lý...
Dữ liệu và thông tin nóng: Chỉ mất 1 ngày rưỡi sau khi thiết lập mức kỷ lục tại ngưỡng 2.600 USD/oz, giá vàng...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 0,25%, phù hợp với kỳ vọng...
13:00, Đức - Dữ liệu PPI tháng 8: PPI (so với cùng kỳ): Thực tế -0,8%. Dự kiến -1%. Trước đó -0,8% PPI...
13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu bán lẻ tháng 8: Doanh số bán lẻ (so với tháng trước): Thực tế...
Tâm điểm hôm nay sẽ là uyết định chính sách tiền tệ và cuộc họp báo của Ngân hàng Nhật...
Dự trữ tồn kho khí đốt: Thực tế +58 tỷ feet khối. Dự kiến: 54 tỷ feet khối. Trước đó: 40 tỷ feet khối. Tồn kho tăng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ