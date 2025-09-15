CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD sụt giảm sau dữ liệu doanh số bán nhà hiện có thấp hơn dự kiến 🔔
21:00, Hoa Kỳ - Doanh số bán nhà hiện có tháng 8: Thực tế -2,5% MoM; Trước đó 1,5% MoM Thực...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình 4 tuần: Thực tế 227,50 nghìn;...
Công ty Campari Group (CPR.IT) của Ý, hoạt động trong ngành đồ uống (sản xuất rượu mạnh, rượu vang, các loại rượu khai vị nổi...
Ngân hàng Anh (BoE) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 8-0-1 (8 phiếu ủng hộ và 1 phiếu phản đối với việc giữ nguyên...
Chỉ số US100 đang tăng gần 3% trong phiên hôm nay và đang tiến gần đến mức 20.000 điểm. Thị trường chứng khoán được thúc...
Hợp đồng tương lai bông trên ICE (COTTON) đã phục hồi từ mức 70 USD lên gần 72 USD sau khi có thông tin dự báo...
Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ được công bố trong tối nay. Các nhà phân tích...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa tăng điểm sau khi Fed cắt giảm lãi suất 0,5% Tâm điểm hôm nay...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới chính thức ghi nhận mức đỉnh lịch sử mới ở ngay tại ngưỡng...
Kết phiên ngày 18/09, chỉ số Dow Jones rớt 0,25% xuống 41,503.10 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,29% còn 5,618.26...
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,5% xuống còn 5% trong cuộc họp hôm nay. Dưới đây là...
Fed gây bất ngờ với việc cắt giảm 0,5% trái với dự đoán của các nhà phân tích Bloomberg, khi mà có...
Quyết định cắt giảm lãi suất 0,5% của Cục Dự trữ Liên bang đã gây bất ngờ cho thị trường. Ngoài quyết định này,...
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,5% xuống còn 5% từ mức 5,5% vào tháng 8. Đây...
Cổ phiếu của Intuitive Machines (LUNR.US) đã tăng vọt hơn 50% trong phiên hôm nay sau khi công ty giành được hợp đồng trị...
Cựu giám đốc ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang, trong các bài bình luận trên phương tiện truyền thông...
Giá dầu thô WTI tăng vọt sau khi công bố lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự kiến. Tồn kho dầu: Thực tế -1,63...
Các chỉ số Phố Wall mở phiên giảm nhẹ Trên thị trường, tỷ lệ Fed cắt giảm lãi suất 0,5% là 66%,...
19:30, Hoa Kỳ - Số lượng nhà khởi công tháng 8: Thực tế 1,356M. Dự kiến 1,310M. Trước đó 1,237M Tốc...
Chỉ còn vài giờ nữa là Fed sẽ công bố quyết định lãi suất và thời điểm hiện tại thị trường vẫn chưa chắc chắn...
