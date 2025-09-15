Hạn hán, mưa bão và leo thang căng thẳng ở Biển Đen sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá lúa mì
Hợp đồng tương lai lúa mì CBOT (WHEAT) đang giảm xuống dưới mức 580 USD trong phiên hôm nay sau khi không thể vượt qua...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Hợp đồng tương lai lúa mì CBOT (WHEAT) đang giảm xuống dưới mức 580 USD trong phiên hôm nay sau khi không thể vượt qua...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Kịch bản nào sẽ xảy ra vào rạng sáng mai đối với quyết định lãi suất của Fed? Thị...
Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Dữ liệu lạm phát của tháng 8 (chính thức): Lạm phát CPI tổng thể (so...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có phiên thứ Ba điều chỉnh giảm về mốc 2.560 USD/oz...
Quyết định sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến sẽ tác động đáng kể đến giá Bitcoin. Trên thị trường...
Hôm nay, giới đầu tư sẽ tập trung vào quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cùng với các dữ liệu kinh...
Lạm phát CPI của Anh tháng 8: So với cùng kỳ: Thực tế 2,2% YoY. Dự kiến 2,2% YoY. Trước đó 2,2% YoY So với tháng...
Kết phiên ngày 17/09, chỉ số S&P 500 nhích 0,03% lên 5,634.58 điểm, sau khi trước đó đạt mức cao mọi thời...
Bitcoin phục hồi 4,50% lên mức 60.800 USD và qua đó cũng vượt lên trên mức cản tâm lý 60.000 USD. Tâm...
Chỉ số US500 tăng 0,50% Chỉ số US2000 nhảy vọt 0,75% vượt mức 2.200 điểm Lợi suất trái phiếu cũng phục hồi Đồng USD tăng nhẹ Thị...
Microsoft đã quyết định cập nhật lại chính sách chia lợi nhuận cho các cổ đông của công ty. Việc tăng cổ tức và...
21:00, Hoa Kỳ - Hàng tồn kho kinh doanh tháng 7: Thực tế 0,4% MoM; Dự kiến 0,3% MoM; Trước đó 0,3%...
20:15, Hoa Kỳ - Sản lượng sản xuất tháng 8: Thực tế 0,9% MoM; Trước đó -0,7% MoM 20:15, Hoa Kỳ - Sản...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 8 của Hoa Kỳ: So với tháng trước: Thực tế 0,1% MoM. Dự kiến -0,2% MoM. Trước đó 1% MoM;...
19:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 8: CPI tổng thể (so với tháng trước): Thực tế -0,2% MoM; Dự kiến 0,0%...
Hôm nay vào lúc 19:30 giờ VN, nhà đầu tư sẽ nhận được dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ. Sau khi phục hồi mạnh mẽ vào...
Chỉ số Nasdaq 100 (US100) đang có một phiên giao dịch khá là tích cực, khi mà đã tăng hơn 0,6% lên...
Chỉ số DAX của Đức tăng điểm trong phiên ngày thứ Ba Tin tích cực từ công ty SUESS MicroTec Mynaric AG đã...
Dữ liệu vĩ mô ECB chọn 0,25; Fed chọn bao nhiêu !?
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ