CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu tâm lý kinh tế ZEW của Đức thấp hơn nhiều so với dự kiến📉
Dữ liệu tâm lý kinh tế ZEW của Đức: Thực tế 3,5. Dự kiến 17. Trước đó 19,4 Điều kiện hiện tại: Thực tế -84. Dự kiến -80....
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Dữ liệu tâm lý kinh tế ZEW của Đức: Thực tế 3,5. Dự kiến 17. Trước đó 19,4 Điều kiện hiện tại: Thực tế -84. Dự kiến -80....
Nomura đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPNZD. Nomura khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Thị trường chứng khoán châu Âu đang có diễn biến khá trái chiều trong phiên hôm nay; chỉ...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có phiên thứ Hai chững lại sau chuỗi ngày leo...
Kết phiên ngày 16/09, chỉ số S&P 500 tiến 0,13% lên 5,633.09 điểm. Chỉ số Dow Jones cộng 0,55% lên 41,622.08...
Cổ phiếu Alcoa Corporation (AA.US) đang tăng hơn 8% trong phiên hôm nay nhờ đà tăng mạnh mẽ của nhôm, cũng như tin tức về...
Những tín hiệu đáng lo ngại từ thị trường điện thoại thông minh không chỉ tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu...
Thị trường tiền điện tử vẫn tiếp tục cho thấy sự suy yếu. Bitcoin đang mất 3% và kiểm tra mức 57.500 USD, mức kháng cự quan trọng là...
Giá dầu đang cho thấy mức tăng mạnh trong phiên hôm nay bất chấp dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc. Nguyên nhân là...
Phố Wall có diễn biến trái chiều vào đầu phiên thứ Hai Dữ liệu cho thấy doanh số bán iPhone 16 yếu hơn dự kiến Cổ...
Chỉ số DAX của Đức đang ghi nhận mức giảm nhẹ trong phiên hôm nay, với mức giảm 0,25% xuống còn 18.650 điểm. Tuy nhiên, mức giá...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Nguyên nhân vàng phá đỉnh lịch sử và triển...
Dữ liệu và thông tin nóng: Tiếp đà hưng phấn trong tuần giao dịch “bùng nổ” trước đó, giá...
Đồng USD đã quay trở lại xu hướng giảm và hiện là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10. Thời điểm hiện tại, chỉ số USDIDX đã...
Lịch kinh tế ngày hôm nay khá im ắng. Tuy nhiên, trong những ngày sắp tới, nhà đầu tư sẽ nhận được rất nhiều dữ...
Trong tuần qua, thị trường đã xảy ra những đợt biến động mạnh mẽ, chịu tác động từ nhiều yếu tố như: dữ liệu lạm phát mới công...
Kết phiên ngày 13/09, chỉ số S&P 500 tiến 0,54% lên 5,626.02 điểm, thấp hơn 1% so với mức đỉnh mọi thời đại đã...
Cổ phiếu Garmin (GRMN.US) giảm mạnh gần 6% trong phiên hôm nay sau khi ngân hàng Barclays hạ mức xếp hạng cổ phiếu của công...
Polygon (POL) đã tăng vọt gần 13% sau khi sàn giao dịch Binance chính thức hỗ trợ giao dịch spot và hợp đồng tương lai vĩnh...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ