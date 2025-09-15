⚡Vàng đạt mức đỉnh kỷ lục mới, bạc tăng 2,5%
Giá vàng và các kim loại quý khác đang tăng mạnh trước thềm diễn ra cuộc họp của Fed. Các nhà đầu...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Hoa Kỳ, Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (báo cáo sơ bộ): Thực tế 69. Dự kiến 68,5. Trước đó...
Giá nhập khẩu của Hoa Kỳ (tháng 8): Thực tế -0,3%. Dự kiến -0,2%. Trước đó 0,1% Giá xuất khẩu của Hoa Kỳ (tháng 8):...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation5
Platinum (PLATINUM) tăng hơn 1,2% trong phiên hôm nay và đang tiến gần đến mức 1,000 USD/ounce. Nguyên nhân chính...
🔜Đối tượng được tham gia: Mọi khách hàng có tài khoản chính thức tại XTB 🔜Thời gian: Từ nay cho tới hết 30.09.2024 🔜Điều...
Đồng Yên Nhật (JPY) đang tăng mạnh trong phiên hôm nay bởi sự lo ngại từ các nhà đầu tư đối với chính sách...
Công nhân Boeing (BA.US) đã chính thức đình công sau khi từ chối hợp đồng mới mà công ty đã...
Giá bông tương lai trên sàn giao dịch ICE (COTTON) đã tăng lên trên mức 70 USD và đang cao hơn 5% so...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Nguyên nhân vàng phá đỉnh lịch sử? Giải...
Thị trường đang chứng kiến một sự phân hóa rõ rệt trong chính sách tiền tệ giữa Mỹ và EU. Trong khi ECB đã...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch thứ Năm ghi nhận giá vàng thế giới bay cao lên các...
Pháp, Dữ liệu lạm phát tháng 8: HICP (so với cùng kỳ): Thực tế 2,2% YoY. Dự kiến 2,2% YoY. Trước đó 2,2%...
Lịch kinh tế hôm nay sẽ có một số sự kiện quan trọng diễn ra, bao gồm một loạt các dữ liệu kinh tế, bài phát biểu của...
Kết phiên ngày 12/09, chỉ số S&P 500 tiến 0,75% lên 5,595.76 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 4 liên...
Unity Software (U.US) vừa thông báo một tin vui cho các nhà phát triển game khi quyết định bỏ phí "Runtime...
Cổ phiếu Kroger (KR.US) tăng hơn 5% trong phiên hôm nay, sau khi công ty công bố báo cáo biên lợi nhuận...
Hai công ty Warner Bros. Discovery (WBD.US) và Charter Communications (CHTR.US) vừa tuyên bố gia hạn hợp tác trong nhiều năm,...
Theo hồ sơ pháp lý mới của SEC, Ajit Jain - giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway (BRKA.US), đã bán hơn một...
