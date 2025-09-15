CẬP NHẬT MỚI: NATGAS đạt đỉnh mới trong ngày sau dữ liệu tồn kho khí đốt của EIA
21:30 - Hoa Kỳ, tồn kho khí đốt tự nhiên theo báo cáo của EIA. Thực tế: 40 tỷ feet khối. Dự kiến: 48 tỷ feet khối, Trước đó:...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Giá vàng đã phá vỡ mức kháng cự gần đây để đạt mức đỉnh lịch sử mới, tiếp tục kéo dài xu hướng tăng...
Phố Wall có diễn biến trái chiều vào đầu phiên Chỉ số Russell 2000 tăng 0,72% Cổ phiếu của Moderna giảm 15,5% sau...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Ripple (XRP) tăng gần 6% sau khi Grayscale được cho là đang có kế hoạch thành lập quỹ tín thác XRP Trust tại Hoa...
ECB đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25%, phù hợp với dự kiến. Hiện tại, nhà đầu tư đang chú ý theo dõi...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 8: PPI cốt lõi (so với cùng kỳ): Thực tế 2,4% YoY; Dự kiến 2,5%...
Như dự kiến, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi 0,25% xuống còn 3,5%....
Giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm nay, do sự phục hồi của đồng USD sau dữ liệu CPI công bố ngày hôm qua...
Theo các nguồn tin từ Reuters, công ty logistics Đan Mạch - DSV (DSV.DK) đang có kế hoạch mua lại công ty logistics đường sắt...
Đồng Yên Nhật đang mất giá so với đồng USD mặc dù có những bình luận khá là "diều hâu"...
Theo nhận định của người đứng đầu ngân hàng trung ương Bồ Đào Nha, quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% của Ngân hàng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có phiên giao dịch trồi sụt liên tục trước và...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa tăng điểm sau khi chứng kiến chứng khoán Hoa Kỳ có phiên quay đầu...
14:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 8: HICP (so với tháng trước): Thực tế 0,0% MoM; Dự kiến 0,0%...
Chỉ số giá bán buôn của Đức So với tháng trước: Thực tế -0,8% MoM. Trước đó 0,3% MoM So với cùng kỳ: Thực...
Tin tức nổi bật về VinFast: Công ty định giá thương hiệu uy tín toàn cầu Brand Finance vừa công bố báo...
Kết phiên ngày 11/09, chỉ số S&P 500 tiến 1,07% lên 5,554.13 điểm. Ngày thứ Tư đánh dấu lần đầu tiên kể...
Vào lúc 19:30 giwof VN hôm nay, dữ liệu lạm phát CPI của Hoa Kỳ đã được công bố. Báo cáo tháng...
