Sự ra mắt của iPhone 16 sẽ giúp Apple vực dậy nhu cầu của người tiêu dùng?
Iphone 16 có gì mới? Tại sự kiện “It’s Glowtime” vừa diễn ra vào rạng sáng ngày 10/9 theo giờ Việt...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
21:30, Hoa Kỳ - Báo cáo tồn kho dầu của EIA : Tồn kho dầu thô: Thực tế 0,833 triệu thùng; Dự...
Chỉ số chứng khoán sụt giảm sau khi phố Wall Đồng USD phục hồi Lợi suất trái phiếu tăng Thị trường chứng khoán Mỹ đãcó...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 8: CPI cốt lõi (so với tháng trước): Thực tế 0,3% MoM; Dự...
Cổ phiếu của hãng sản xuất xe hơi hạng sang Anh Quốc - Aston Martin (AML.UK) đang tăng gần 5% trong phiên hôm nay, khi mà thị...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát CPI Giá Vàng trước và sau...
Cổ phiếu Inditex (ITX.ES) của Tây Ban Nha, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Zara, Bershka, Massimo Dutti và Pull&Bear, đang...
Hôm nay, nhà đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào việc công bố lạm phát CPI tháng 8 của Hoa Kỳ (19:30...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có phiên thứ hai liên tiếp tăng trưởng và...
Cổ phiếu của Commerzbank (CBK.DE) đã tăng 16% trong phiên hôm nay sau thông tin UniCredit SpA (UCG.IT) - một ngân hàng...
Cặp tiền USDJPY đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 trong phiên hôm nay, do những phát...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa suy yếu Đồng JPY tăng vọt sau nhận định của Nakagawa thành viên...
Dữ liệu GDP của Vương quốc Anh: So với cùng kỳ: Thực tế 1,2% YoY. Dự kiến 1,4% YoY. Trước đó 0,7% YoY So với tháng trước:...
Kết phiên ngày 10/09, chỉ số S&P 500 tiến 0,45% lên 5,495.52 điểm, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,84% lên 17,025.88...
Ông Takahiro Mori - Phó Chủ tịch Nippon Steel, sẽ có cuộc gặp với Ủy ban Đầu tư Nước ngoài của Mỹ vào thứ Tư nhằm đảm...
Chỉ số US2000 đang giảm mạnh hơn 1,2% trong phiên hôm nay. Nguyên nhân chủ yếu khiến chỉ số lao dốc là do ảnh hưởng...
Dù báo cáo của OPEC+ trong tuần này khá lạc quan (dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu gần như ổn định so với...
Cổ phiếu của JPMorgan Chase (JPM.US) đã giảm mạnh gần 5% trong phiên hôm nay, do Chủ tịch Daniel Pinto thừa nhận ngân hàng...
Cổ phiếu của hãng xe hơi Đức - BMW (BMW.DE) đã giảm mạnh gần 9% trong phiên hôm nay, do bất ngờ hạ thấp triển vọng kinh doanh...
