Cổ phiếu Oracle đạt đỉnh kỷ lục mới sau khi công bố báo cáo doanh thu mạnh mẽ 📊
Oracle (ORCL.US) đã công bố báo cáo doanh thu quý 1 năm 2024/25 vượt qua dự kiến của các nhà phân...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
NATGAS đang tăng hơn 4,5% trong phiên ngày hôm nay do lo ngại về cơn bão Francine. Trung tâm Khí tượng Quốc gia...
Cổ phiếu Swatch (UHR.CH) tiếp tục lao dốc 1,5% hôm nay, tiến sát mức đáy lịch sử thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19. Thậm chí,...
Thứ Sáu tuần tới, Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) sẽ đưa ra quyết định về lãi suất. Trước đó, ngân hàng đã...
Bối cảnh tuần qua --- Kỳ vọng gì ở báo cáo lạm phát CPI Hoa Kỳ?--- ECB tiếp tục hạ lãi suất ?
Tòa án châu Âu tại Luxembourg vừa đưa ra phán quyết quan trọng, ủng hộ quyết định được đưa ra vào năm 2016 cáo...
Bitcoin đã có một phiên phục hồi mạnh mẽ và quay trở lại trên mức 57.000 USD. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn đang...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới mang lại đôi chút khởi sắc cho giá...
Lịch kinh tế ngày hôm nay tương đối im ắng. Không có dữ liệu quan trọng nào được công bố có thể tác...
13:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 8: HICP (so với tháng trước): Thực tế -0,2% MoM; Dự kiến -0,2%...
13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu việc làm tháng 7: Thu nhập trung bình không bao gồm tiền thưởng:...
Kết phiên ngày 09/09, chỉ số Dow Jones tăng 1,2% lên 40,829.59 điểm. Sự phục hồi diễn ra sau khi chỉ số này bốc hơi...
Buổi giới thiệu sản phẩm của Apple (AAPL.US) vừa mới bắt đầu. Dự kiến sẽ ra mắt iPhone 16 mới cùng các sản phẩm khác của hãng....
Mitsubishi UFJ Financial Group đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Mitsubishi UFJ Financial Group khuyến nghị mở vị thế bán trên...
Thị trường đã xảy ra một số biến động mạnh chỉ ít giờ sau khi phố Wall mở cửa. Gía khí đốt tự nhiên tiếp tục giảm mạnh...
Tuần này, nhà đầu tư sẽ tiếp tục nhận được báo cáo của công ty trong lĩnh vực công nghệ, cũng như cổ phiếu "meme"...
Phố Wall có diễn biến tích cực vào đầu phiên Cổ phiếu Palantir và Dell sẽ gia nhập vào chỉ...
NATGAS mở phiên tuần mới với mức giảm gần 3% và giá cũng đã giảm xuống dưới đường trung bình SMA50 và SMA100 ngày...
Chỉ số DAX của Đức tăng 0,62% vào phiên đầu tuần Lĩnh vực thời trang chịu áp lực bán lớn Barclays hạ mức xếp hạng đối...
Bitcoin vẫn giữ được mức 52.000 USD và thậm chí còn tăng lên trên mức 55.000 USD sau một tuần khá ảm đạm của thị...
