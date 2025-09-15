Live 16:00 ⏰Nhận định thị trường!
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Với một loạt sự kiện quan trọng, nhà đầu tư cần chú ý...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
15:30, Khu vực đồng Euro - Niềm tin của nhà đầu tư Sentix tháng 9: Thực tế -15,4; Dự kiến -12,2; Trước đó -13,9; Chỉ...
Nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với áp lực giảm phát đáng kể, khi giá cả sản xuất và tiêu dùng đều...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch thứ Sáu “tệ hại” đã lấy lại hầu hết các...
Sáng hôm nay, nhà đầu tư đã nhận được một số dữ liệu quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc bao gồm chỉ số giá tiêu...
Kết phiên ngày 06/09, chỉ số S&P 500 rớt 1,73% xuống 5,408.42 điểm, chỉ số Nasdaq Composite mất 2,55% còn 16,690.83...
Costco đã công bố báo cáo doanh thu hàng tháng trong phiên hôm nay. Công ty đạt doanh thu 78,2...
Phố Wall suy yếu mặc dù mở phiên tăng điểm Chỉ số US100 đang củng cố gần mức hỗ trợ quan trọng Cổ phiếu Guidewire Software và...
Thay đổi việc làm của Canada trong tháng 8. Thực tế 22,1 nghìn. Dự kiến: 25 nghìn. Trước đó -2,8 nghìn. Tỷ...
Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ tháng 8: Thực tế 142 nghìn. Dự kiến 165 nghìn. Trước đó 114 nghìn. Thay...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu NFP Dữ liệu sẽ tác động như thế nào đến thị trường...
Chỉ số USDIDX đã giảm xuống dưới mức 101 trong phiên hôm nay, điều này là do một loạt các dữ liệu về thị trường...
Một trong những nhà sản xuất chip lớn nhất tại Hoa Kỳ, Broadcom (AVGO.US) đang bốc hơi gần 10% ngoài phiên sau khi công bố báo...
Chỉ số Nikkei (JAP225) - một chỉ số chứng khoán của Nhật Bản và có tỷ trọng lớn các công ty công nghệ, đang giảm...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch thứ Năm ghi nhận hiệu suất tốt nhất của giá vàng thế giới trong...
Chỉ số chứng khoán tiếp tục cho thấy sự suy yếu sau khi mở phiên Âu Bản tin NFP từ Hoa Kỳ công bố vào lúc...
Sản lượng công nghiệp của Đức: So với cùng kỳ: Thực tế -5,3% YoY. Dự kiến -3,5% YoY. Trước đó -3,92% YoY So với tháng...
Kết phiên ngày 05/09, chỉ số S&P 500 lùi 0,3% xuống còn 5,503.41 điểm, chỉ số Dow Jones mất 0,54% còn...
Công ty truyền thông và vệ tinh EchoStar (ECHO.US) vừa nhận được một nguồn vốn đáng kể sau khi hoàn tất việc bán...
