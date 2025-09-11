CẬP NHẬT MỚI: Thay đổi việc làm tại Canada yếu hơn dự kiến📌USDCAD phản ứng
Thay đổi việc làm tại Canada: -40,8 nghìn (Dự báo 10 nghìn, trước đó là 83,1 nghìn) Tỷ lệ thất nghiệp:...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Take-Two Interactive (TTWO.US) đã công bố báo cáo quý I năm tài chính 2026 rất ấn tượng, mang đến...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng điểm trong ngày giao dịch cuối tuần, khép lại một giai đoạn lạc quan nhờ lợi...
Trong nửa sau phiên giao dịch ngày hôm qua, Bitcoin và các loại tiền điện tử lớn đã tăng vọt sau khi Tổng thống...
Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ nhàng sau một tuần bận rộn và nhiều sự kiện. Báo cáo đáng chú...
Kết quả quý II bùng nổ Chiến lược phát triển Bối cảnh thị trường Dự báo lạc quan cho cả...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/08, chỉ số Dow Jones mất 224.48 điểm (tương đương 0.51%) còn 43,968.64 điểm. Chỉ số S&P...
Thay đổi về lượng dự trữ khí đốt tự nhiên của EIA Hoa Kỳ (Bcf) từ ngày 01 đến tháng 8: +7 (ước tính +11; trước đó...
Phiên giao dịch hôm nay trên Phố Wall mở đầu với tâm lý lạc quan rõ rệt, khi nhà đầu tư tập trung vào...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ (W/W) ngày 2 tháng 8: 226 nghìn (ước tính 222 nghìn; trước đó...
Intel (INTC.US) hiện đang là tâm điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Giám đốc điều hành của công...
18:00, Vương quốc Anh - Quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh (BoE) cho tháng 8: Lãi suất tham chiếu: thực tế...
Dữ liệu vĩ mô trái chiều tạo ra thế tiến thoái lưỡng nan Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) trước đó đã thể...
Mặc dù Eli Lilly (LLY.US; LLY.DE) báo cáo rằng thuốc giảm cân dạng viên orforglipron của hãng đã đạt được...
Giá dầu đang tạm thời chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp với mức tăng nhẹ (+0,65%), sau khi chịu áp lực bởi căng thẳng thương...
Tâm lý trên các sàn chứng khoán châu Âu hôm nay khá tích cực, với chỉ số Euro Stoxx...
Thuế quan trả đũa của Donald Trump sẽ chính thức có hiệu lực từ nửa đêm, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn bất ổn kỷ...
13:00, Đức - Sản lượng công nghiệp tháng 6: Sản xuất công nghiệp của Đức: thực tế -1,9% MoM; dự báo...
