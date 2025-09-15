Phố Wall suy yếu cho dù dữ liệu ISM tích cực 📉chỉ số US30 giảm 0,8%; cổ phiếu Copart rớt 7%
Dữ liệu Dịch vụ ISM cao hơn một chút so với dự kiến, chỉ số phố Wall không có nhiều sự biến động. Chỉ số US30 mất 0,8%, là...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Tồn kho dầu thô theo báo cáo của EIA: Thực tế -6,873 triệu thùng. Dự kiến -0,3 triệu thùng. Trước đó -0,846...
Giá dầu Brent đã ghi nhận mức tăng gần 2% trong phiên hôm nay, nguyên nhân là do thông tin OPEC+ quyết...
Báo cáo tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA đạt 13 bcf so với dự kiến 28 bcf và trước đó 35 bcf. NATGAS tăng vọt...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 8: Chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global: Thực tế 54,6; Dự kiến 54,1; Trước...
Giá khí đốt tự nhiên đang tiếp tục nới rộng đà tăng trong phiên hôm nay, trước khi dữ liệu tồn kho khí đốt...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ: Thực tế 227 nghìn. Dự kiến 230 nghìn. Trước đó 231 nghìn Số đơn tiếp...
VÀNG tăng hơn 1% trong phiên hôm nay, sau khi dữ liệu JOLTS công bố ngày hôm qua thấp hơn dự kiến cũng như báo...
19:15, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 8: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP: Thực tế 99K;...
Cổ phiếu của Hermes (RMS.FR) - biểu tượng của ngành hàng xa xỉ, đã giảm mạnh 7% trong phiên hôm nay. Nguyên nhân...
Chỉ số DAX của Đức đã giảm mạnh sau khi đạt đỉnh. Mặc dù có khả năng nền kinh tế sẽ suy thoái, nhưng công ty công...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới có phiên thứ hai liên tiếp dò đáy...
Chỉ số PMI xây dựng: Eurozone: Thực tế 41,4. Dự kiến 41,4. Đức: Thực tế 38,9. Dự kiến 40. Pháp: Thực tế 40,1....
Việc công bố dữ liệu JOLTS yếu hơn dự kiến, đã làm gia tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất mạnh hơn từ Fed. Điều này...
Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức: Thực tế 2,9% MoM (dự kiến -1,7% MoM, trước đó 3,9% MoM) Đơn đặt hàng sản xuất mới (đã...
Kết phiên ngày 04/09, chỉ số S&P 500 lùi 0,16% xuống 5,520.07 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,3% còn...
Cổ phiếu Dollar Tree lao dốc sau khi công bố kết quả tài chính yếu kém và dự báo cho cả năm không mấy khả...
Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ phục hồi xóa bỏ mức giảm vào đầu phiên, bất chấp sự suy yếu ở thị trường chứng khoán Châu...
Raphael Bostic - thành viên của Fed, đã đưa ra một số nhận định về nền kinh tế và thị trường lao động Hoa Kỳ trong ngày...
