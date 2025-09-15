Thành viên Fed Bostic: "Nền kinh tế và thị trường lao động Hoa Kỳ đang chậm lại?"🗽
Raphael Bostic - thành viên của Fed, đã đưa ra một số nhận định về nền kinh tế và thị trường lao động Hoa Kỳ trong ngày...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu JOLTS của Hoa Kỳ: Thực tế 7,67 triệu. Dự kiến 8,1 triệu. Trước đó 8,184 triệu. Đơn đặt hàng nhà máy: Thực...
Lãi suất của Ngân hàng Canada: Thực tế 4,25%. Dự kiến 4,25%. Trước đó 4,5%. Cặp tiền USDCAD giảm nhẹ khi mà quyết định...
Kể từ đầu tháng 9, giá Ca cao đã liên tục lao dốc và hiện đã mất khoảng 8% giá trị. Tình hình...
Vụ mùa yếu kém ở châu Âu đã khiến cho giá hợp đồng tương lai lúa mì Chicago tháng 12 trên...
Ethereum đã giảm gần 3% do ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán, khi mà một số lo ngại về suy thoái dấy lên trong những...
Dầu thô WTI đã xóa bỏ mức giảm xảy ra vào đầu phiên hôm nay và hiện đang tăng 1,20% lên mức 71 USD/thùng...
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách thứ ba liên tiếp. Những...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Với một loạt sự kiện quan trọng, nhà đầu tư cần chú ý...
Khu vực đồng Euro, Chỉ số PMI tháng 8: Tổng hợp: Thực tế 51,2. Dự kiến 51. Dịch vụ : Thực tế 52,9 so với dự kiến 53,3. Đức, Chỉ số...
Hôm qua, chỉ số biến động VIX (một thước đo biến động của thị trường chứng khoán Mỹ) đã tăng vọt lên mức cao nhất trong ngày....
Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh trong những phiên đầu tiên của tháng 9, bởi dữ liệu kinh tế suy yếu làm...
Báo cáo JOLTS sẽ được công bố vào trong hôm nay, báo cáo đầu tiên trong loạt báo cáo...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần qua sau khi chịu sức ép đến...
Kết phiên ngày 03/09, chỉ số Dow Jones rớt 1,51% xuống 40,936.93 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 2,12% xuống 5,528.93...
Hoa Kỳ, Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan: Thực tế 67,9 (Dự báo 68,1. Trước đó 67,8) Kỳ vọng: Thực...
Chỉ số lạm phát PCE của Hoa Kỳ (so với cùng kỳ): Thực tế 2,5% YoY. Dự kiến 2,5% YoY. Trước đó 2,5% YoY. Chỉ số lạm phát...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát PCE tháng 6 của Hoa Kỳ Những diễn biến...
