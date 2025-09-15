CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát PCE của Hoa Kỳ phù hợp với dự kiến📊
Chỉ số lạm phát PCE của Hoa Kỳ (so với cùng kỳ): Thực tế 2,5% YoY. Dự kiến 2,5% YoY. Trước đó 2,5% YoY. Chỉ số lạm phát...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát PCE tháng 6 của Hoa Kỳ Những diễn biến...
16:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu lạm phát tháng 8: CPI cốt lõi (so với cùng kỳ): Thực tế 2,8% YoY;...
Cặp tiền USDJPY không có nhiều biến động trong phiên hôm nay mặc dù dữ liệu lạm phát ở Tokyo Nhật Bản tăng mạnh...
Dữ liệu và thông tin nóng: Chuỗi đi ngang liên tiếp xung quanh mức đỉnh kỷ lục của giá vàng thế giới chính...
13:45, Pháp - Dữ liệu GDP (Quý 2): Thực tế 0,2% QoQ; Dự kiến 0,3% QoQ; Trước đó 0,3% QoQ; 13:45, Pháp - Dữ...
Phiên hôm nay cũng là phiên cuối cùng của tháng 8 và việc công bố dữ liệu lạm phát PCE của Hoa...
Nguồn cung tại khu vực Trung Đông tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn khi Libya cho biết sản lượng dầu của nước này đã giảm 1.5 triệu thùng...
Kết phiên ngày 29/08, chỉ số Dow Jones tăng 0,59% lên mức cao kỷ lục mới 41,335.05 điểm. Chỉ số S&P 500 khép...
TD Bank đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDUSD. TD Bank khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
HSBC đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCHF. HSBC khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
Affirm Holdings (AFRM.US) đang tăng gần 35% và là cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trên Phố Wall ở thời điểm hiện tại. Giá...
Giá ca cao đang tăng nhẹ trong phiên hôm nay mặc dù mở phiên giá cho thấy sự suy yếu. Triển vọng về giá ca...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về tồn kho khí...
Phố Wall mở cửa tăng trưởng Chỉ số US100 phản ứng với vùng hỗ trợ được đánh dấu bởi cạnh dưới của hình chữ nhật Cổ phiếu Nvidia...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu GDP: GDP (Quý 2): Thực tế 3,0% QoQ; Dự báo 2,8% QoQ; Trước đó 1,4% QoQ; Chỉ số giá...
Dữ liệu CPI sơ bộ tháng 8 của Đức được công bố vào lúc 19:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy CPI hàng...
Báo cáo CPI chính thức của Đức sẽ được công bố hôm nay vào lúc 19:00 giờ VN. Tuy nhiên, lúc...
Giá vàng thế giới ghi nhận phiên giao dịch thứ 9 liên tiếp sideway xung quanh khu vực đỉnh lịch sử 2.500 USD/oz. Được giải thích...
Chỉ số US100 (Nasdaq 100) đã phục hồi 0,50% lên mức 19.400 điểm trong phiên hôm nay sau khi ghi nhận mức giảm mạnh vào...
