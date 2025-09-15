CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu của Đức cho thấy CPI sẽ suy yếu trong thời gian tới; cặp tiền EURUSD lao dốc📌
Cặp tiền EURUSD lao dốc sau khi dữ liệu CPI từ các tiểu bang của Đức được công bố. Các số liệu cho thấy lạm phát đang giảm mạnh...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
14:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 8: HICP (so với cùng kỳ): Thực tế 2,4% YoY; Dự kiến 2,5%...
Mấy ngày vừa qua hầu như không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố, vì vậy biến động xảy ra trên...
Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) bốc hơi 7% sau khi công bố báo cáo kết quả tài chính quý 2 năm 2024, khiến giá...
Kết phiên ngày 28/08, chỉ số Nasdaq Composite rớt 1,12% xuống 17,556.03 điểm, chỉ số S&P 500 mất 0,6% còn 5,592.18 điểm....
Ông lớn của ngành công nghệ - Nvidia (NVDA.US) - sẽ công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2024...
Bạc đang ghi nhận một đợt điều chỉnh mạnh mẽ trong phiên hôm nay sau khi kim loại này đạt mức đỉnh trong tháng vào đầu...
Phố Wall mở phiên suy yếu Đồng USD tăng 0,55% Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm sụt giảm, trong khi lợi suất trái phiếu...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA: Tồn kho dầu thô: Thực tế -0,846 triệu thùng. Dự kiến -2,700 triệu thùng....
Theo dữ liệu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), quỹ Berkshire Hathaway của Warren Buffett đang giảm tỷ nắm giữ cổ phiếu...
Workshop sẽ diễn ra vào lúc 19:00 tối nay! ⏰ Lợi ích đặc biệt khi tham gia: Tối ưu cơ hội giao dịch: Học...
Hợp đồng tương lai đồng (COPPER) đang giảm hơn 1,5% trong phiên hôm nay, sau khi ghi nhận một sự phục hồi ấn tượng trong tháng Tám....
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Điều gì có thể ngăn được đà tăng hiện tại của Vàng? Phân...
Burberry (BRBY.UK) - thương hiệu thời trang, nước hoa và giày cao cấp của Anh, đã giảm 1,5% trong phiên hôm nay sau khi...
Mặc dù thị trường chứng khoán châu Á cho thấy diễn biến trái chiều và sự suy yếu của thị...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sáng sớm hôm nay trong phiên giao dịch Châu Á, giá...
Pháp, Niềm tin của người tiêu dùng: Thực tế 92. Dự kiến 92. Trước đó 91
Kết phiên ngày 27/08, chỉ số S&P 500 tiến 0,16% lên 5,625.80 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,16%...
Sự suy yếu của Bitcoin đang gây áp lực lên đồng Ethereum, đồng tiền điện tử này đã giảm gần 4,5% trong phiên hôm...
