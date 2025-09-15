Đồng MXN suy yếu khi tình hình chính trị ở Mexico xảy ra nhiều bất ổn
Đồng peso Mexico (MXN) đang chịu áp lực giảm mạnh, kéo theo chỉ số tiền tệ của các nước Nam và Trung Mỹ đi xuống. Nguyên...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Đồng peso Mexico (MXN) đang chịu áp lực giảm mạnh, kéo theo chỉ số tiền tệ của các nước Nam và Trung Mỹ đi xuống. Nguyên...
Thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn tiếp tục phục hồi bất chấp đợt giảm mạnh của gã khổng lồ thương mại điện tử Pinduoduo (PDD) Holdings...
Giá dầu đã tăng mạnh trong phiên hôm qua sau khi có thông tin Libya dự định ngừng hoạt động sản xuất và xuất...
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board tháng 8 đã được công bố lúc 21:00 hôm nay. Báo...
Chỉ số Phố Wall mở cửa suy yếu Đà tăng trên chỉ số US100 đã chững lại Cổ phiếu Cava Group giảm 8% sau khi cổ đông lớn...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Theo giá...
Công ty dược phẩm Đan Mạch - Bavarian Nordic (BAVA.DK), đang tăng hơn 3% trong phiên hôm nay tiến sát đến mức đỉnh của tháng...
Chỉ số DAX của Đức tăng vọt trong phiên ngày thứ Ba Một loạt các điều chỉnh trong lĩnh vực ô tô Singapore chấp...
Giá cà phê tương lai trên sàn giao dịch ICE đang tăng hơn 2% trong phiên hôm nay, nguyên nhân...
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (JP225) tăng 1,50% trong phiên hôm nay lên mức 38.500 điểm, kèo dài đà phục hồi mạnh...
Lịch kinh tế ngày hôm nay cũng tương đối im ắng. Không có dữ liệu kinh tế lớn nào được lên lịch công bố trong...
13:00, Đức - Niềm tin tiêu dùng GfK trong tháng 9: Thực tế -22,0; Trước đó -18,6 13:00, Đức - Dữ...
Kết phiên ngày 26/08, chỉ số Dow Jones tiến 0,16% lên 41,240.52 điểm, đây là mức đóng cửa cao...
Giá đồng đã đạt đỉnh mới trong tháng này nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, điều này...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDNZD. Nomura khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền CHFJPY. Nomura khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Cặp tiền EURUSD đã cho thấy mức tăng mạnh trong tuần trước. Những phát biểu mang tính "ôn hòa" của Powell tại...
Phố Wall cho thấy diễn biến trái chiều trong phiên đầu tiên của tuần mới Cổ phiếu PDD Holdings giảm 23% do kết quả tài chính tệ...
- Hoa Kỳ, đơn đặt hàng lâu bền tháng 7. Tổng thể. Thực tế: +9,9% MoM. Dự kiến: +5,0% MoM. Trước đó: -6,7% MoM Không...
Giá dầu thô tăng mạnh vào đầu tuần do tình hình căng thẳng ở Trung Đông leo thang trong cuối tuần qua, cùng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ