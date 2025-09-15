Thị trường chứng khoán châu Âu cho thấy diễn biến trái chiều trong phiên đầu tiên của tuần mới
Discover Airlines, công ty con của Lufthansa đang phải đối mặt với các cuộc đình công Cổ phiếu Borussia Dortmund tăng...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Trong tuần này, sẽ có một báo cáo quan trọng được rất nhiều nhà đầu tư chờ đợi - đó chính là báo...
Vào phiên cuối tuần trước, chỉ số Phố Wall và vàng đã tăng mạnh, trong khi đồng USD lao dốc, điều này là...
Viện IFO của Đức đã công bố loạt chỉ số tâm lý kinh tế mới nhất vào lúc 15:00 giờ VN. Dữ liệu tháng 8 dự...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa giảm nhẹ Dữ liệu IFO tháng 8 của Đức Báo cáo đơn đặt hàng lâu...
Hội thảo Jackson Hole đã kết thúc vào cuối tuần trước và giờ đây các nhà đầu tư sẽ phải tập trung sự chú...
Kết phiên ngày 23/08, chỉ số Dow Jones tăng 1,14% lên 41,175.08 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,47% lên 17,877.79...
Lo ngại nguồn cung Uranium thiếu hụt Thị trường uranium đã khiến cho giới đầu tư phải chú ý sau khi Kazatomprom - nhà...
Sự kiện quan trọng nhất trong những tuần gần đây đã được diễn ra trong ngày hôm nay - hội thảo kinh tế Jackson Hole và...
Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 6 của Canada đã được công bố vào lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo...
Yên Nhật là đồng tiền trong nhóm nền kinh tế G10 có hiệu suất tốt nhất hiện nay, thể hiện bởi cặp tiền USDJPY đã giảm...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa với xu hướng đi ngang Chủ tịch Fed Powell phát biểu tại hội nghị chuyên...
Zoom báo cáo kết quả kinh doanh mạnh hơn dự kiến trong quý 2 năm 2024. Đáp lại báo cáo của công ty, cổ...
Gía khí đốt tự nhiên tại Hoa Kỳ đang mất hơn 6% trong phiên hôm nay sau khi báo cáo EIA hàng tuần...
Dữ liệu PMI tháng 8 của Hoa Kỳ Sản xuất: Thực tế 48,0. Dự kiến 49,5. Trước đó 49,6 Dịch vụ: Thực tế 55,2. Dự kiến 54,0. Trước...
Hoa Kỳ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Thực tế: 232 nghìn. Dự kiến: 230 nghìn. Trước đó: 227 nghìn Cặp...
Refinitiv đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. Refinitiv khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Điểm...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed công bố vào lúc...
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào...
