Lịch kinh tế: dữ liệu PMI sơ bộ và biên bản ECB là trọng tâm
Các chỉ số châu Âu mở cửa với ít thay đổi Dữ liệu PMI sơ bộ từ Châu Âu và Hoa Kỳ Biên bản...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Theo kế hoạch ban đầu, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) sẽ công bố số liệu việc làm mới nhất vào lúc 21:00 giờ VN. Tuy...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ vào...
Phố Wall mở cửa tăng trưởng Chỉ số US2000 cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự 2.165 điểm Biên bản cuộc họp FOMC dự kiến công bố...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Điều gì có thể ngăn được đà tăng hiện tại của Vàng? Phân...
Đồng Yên Nhật đã cho thấy sự suy yếu trong phiên hôm nay, với mức giảm từ 0,5% - 0,7% so với các đồng tiền khác...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới tiếp tục bùng nổ trong phiên giao dịch...
Lịch kinh tế ngày hôm nay không có nhiều dữ liệu kinh tế được công bố. Tuy nhiên, vẫn có một sự kiện được...
Kết phiên ngày 20/08, chỉ số Dow Jones lùi 0,15% xuống 40,834.97 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,2% còn...
Cổ phiếu của Bank of America Corp. (BAC.US) giảm hơn 2,05% trong phiên hôm nay sau khi Berkshire Hathaway Inc. (BRKB.US) của Warren Buffett...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Phố Wall mở phiên tăng nhẹ Chỉ số US100 phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng Cổ phiếu Lowe's lao dốc sau khi công...
Giá vàng đã tăng gần 1% trong phiên hôm nay và đang tiến sát mức 2530 USD/ounce. Sự suy yếu của đồng USD...
Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 7: CPI cắt giảm: Thực tế: 2,7% YoY. Dự kiến 2,8% YoY. Trước đó 2,9%...
Chứng khoán châu Âu cho thấy diễn biến trái chiều trước khi Phố Wall mở cửa Một số thay đổi trong vị thế bán...
Đồng USD tiếp tục suy yếu và đã giảm xuống mức đáy được thiết lập vào đầu năm nay. Nguyên nhân chính khiến...
Thụy Điển, Quyết định lãi suất của Riksbank: Thực tế 3,5%. Dự kiến 3,5%. Trước đó 3,75%. Hội đồng điều hành...
Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H1 Nguồn: xStation5 Giá vàng thế giới trồi sụt trong phiên...
