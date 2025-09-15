Lịch kinh tế: Lạm phát CPI của Canada và bài phát biểu của các thành viên FOMC📃
Lịch kinh tế ngày hôm nay tương đối im ắng, hầu như không có sự kiện hay dữ liệu quan trọng nào được công bố. Ngoài...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Kết phiên ngày 19/08, chỉ số Dow Jones tăng 0,58%. Chỉ số S&P 500 cộng 0,97%, chỉ số Nasdaq Composite tiến 1,39%. Chỉ số S&P...
Cổ phiếu ZIM Integrated Shipping Services (ZIM.US) tăng hơn 23% sau khi công ty báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 mạnh mẽ...
Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) đã tăng hơn 5% trong phiên hôm nay, xóa bỏ toàn bộ mức giảm vào...
Chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa đi ngang Đồng USD giảm mạnh vào đầu phiên Mỹ Lợi suất trái phiếu ổn định Lịch kinh...
Chỉ số DAX dao động quanh mức đóng cửa của phiên ngày thứ sáu Đức có kế hoạch cắt giảm chi tiêu viện...
Tuần trước là tuần của các báo cáo thu nhập về công ty bán lẻ và tiêu dùng. Tuy nhiên,...
Cặp tiền EURUSD đã có một khoảng thời gian phục hồi mạnh mẽ bởi sự suy yếu của đồng USD, mức tăng này được thúc đẩy bởi kỳ...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng phá qua mức đỉnh lịch sử trong phiên cuối tuần, nguyên...
Đồng Yên Nhật đang là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 vào đầu tuần mới. Đà tăng của đồng JPY cùng với sự suy...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tuần giao dịch vừa qua khép lại vừa đủ để thiết lập một mức đỉnh cao mới...
Đồng USD có khả năng sẽ biến động mạnh trong tuần này bởi các sự kiện quan trọng diễn ra, bao gồm phát biểu của Chủ tịch Fed...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Bài phát biểu của thành viên Fed Waller và thành...
Kết phiên ngày 16/08, chỉ số S&P 500 tiến 0,2%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,21%. Chỉ số Dow Jones tăng 0,24%....
Giá vàng tăng hơn 1% trong phiên hôm nay và vượt qua mức đỉnh kỷ lục trước đó gần 2.484 USD/ounce đạt được vào...
ANZ Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDNZD. ANZ Research Khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Phố Wall mở cửa ổn định Chỉ số US100 kiểm tra vùng kháng cự 19.600 điểm Cổ phiếu Applied Materials giảm sau báo cáo...
Dữ liệu sơ bộ của Đại học Michigan cho tháng 7 đã được công bố vào lúc 21:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ...
ANZ Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. ANZ Research khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
