CẬP NHẬT MỚI: Đồng USD suy yếu khi dữ liệu nhà ở của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến
Dữ liệu thị trường nhà ở tháng 7 của Hoa Kỳ đã được công bố vào lúc 19:30 giờ VN hôm nay. Dữ liệu giấy phép...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Cổ phiếu Bayer AG (BAYN.DE) tăng hơn 10% trong phiên hôm nay sau khi công ty giành được một thắng lợi quan trọng tại tòa...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng suy yếu sau khi công bố dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh...
Trái phiếu kho bạc Mỹ (TNOTE) đang kiểm tra mức kháng cự quan trọng quanh mức 113.0000 điểm sau báo cáo doanh số bán...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày thứ Năm...
Thị trường đã biến động mạnh mẽ trong phiên ngày hôm qua bởi loạt dữ liệu quan trọng bao gồm doanh số bán lẻ và...
13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu bán lẻ tháng 7: Doanh số bán lẻ (so với tháng trước): Thực...
Đồng USD tăng mạnh Lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ phục hồi Các chỉ số Phố Wall tăng vọt Dữ liệu doanh số bán...
Hoa Kỳ - Sản lượng sản xuất trong tháng 7: Thực tế -0,3% MoM; Dự kiến -0,2% MoM; Trước đó 0,4% MoM; Hoa Kỳ - Sản xuất...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 7: Doanh số bán lẻ (so với tháng trước): Thực tế 1,0%...
Cổ phiếu của Walmart (WMT.US) đang tăng hơn 6,00% ngoài phiên sau khi công ty báo cáo thu nhập cho quý 2 năm 2024...
Thị trường chứng khoán châu Âu đang có diễn biến khá trái chiều trong phiên hôm nay. Các chỉ...
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1% trong phiên hôm nay và đã phục hồi tổng cộng 20% so với mức đáy của tuần trước....
Bitcoin đã giảm 1,00% trong phiên hôm nay và kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng quanh mức 58.000 điểm. Mức giảm này...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Báo cáo lạm phát Hoa Kỳ được cả giới tài chính...
Ngân hàng Na Uy đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,5%, với lý do cần phải duy trì chính sách...
Hai báo cáo quan trọng nhất trong tuần này đó là báo cáo CPI của Hoa Kỳ được công bố ngày...
13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu GDP tháng 6: GDP (so với cùng kỳ): Thực tế 0,7% YoY. Dự báo 0,8%...
Kết phiên ngày 14/08, chỉ số Dow Jones tiến 0,61% lên 40,008.39 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 0,38% lên 5,455.21...
