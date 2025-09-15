Walmart - Mong đợi gì từ kết quả tài chính của công ty? 📌
Walmart sẽ công bố kết quả kinh doanh vào thứ Năm (15/8). Từ góc độ nhà đầu tư, báo cáo này sẽ cung cấp...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Vàng giảm hơn 1% trong phiên giao dịch thứ Tư sau khi dữ liệu CPI từ Hoa Kỳ cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ không giảm...
NATGAS đang tăng hơn 5% trong phiên giao dịch thứ Tư do sự chênh lệch giữa cung và cầu của khí đốt tự nhiên. Mặc dù...
Báo cáo tồn kho dầu thô của EIA: Tồn kho dầu: Thực tế 1,357 triệu thùng. Dự kiến -2 triệu thùng. Trước đó...
Phố Wall tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Tư Chỉ số US100 thiết lập đỉnh mới Báo cáo thu nhập của Victoria's Secret...
19:30 - Hoa Kỳ, báo cáo lạm phát CPI tháng 7 Tổng thể (so với cùng kỳ). Thực tế: 2,9% YoY. Dự kiến: 3,0%...
Cisco Systems (CSCO.US) chuẩn bị công bố kết quả tài chính cho quý 4 năm tài chính 2024 Cisco Systems...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát CPI Giá Vàng trước và sau...
Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ sẽ là sự kiện kinh tế quan trọng trong ngày hôm nay. Dữ...
Báo cáo GDP quý 2 năm 2024 từ khu vực đồng euro đã được công bố vào lúc 16:00 giờ VN. Đây là...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sau khi có lần thứ ba trong lịch sử chạm đến cột mốc 2.477 USD/oz vào...
Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã bất ngờ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong ngày hôm nay. Trong khi các...
Chỉ số châu Âu mớ phiên tăng vọt Tâm điểm hôm nay - Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ Đồng NZD lao dốc sau khi RBNZ bất ngờ cắt...
Báo cáo lạm phát CPI tháng 7 của Anh được công bố sáng nay lúc 13:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến...
Kết phiên ngày 13/08, chỉ số Dow Jones tăng 1,04% lên 39,765.64 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 2,43% lên 17,187.61...
Bitcoin đã phá vỡ thành công vùng tích lũy ngắn hạn và tăng 4% trong phiên hôm nay. Đà...
Ngay sau khi thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa, Carlsberg (CARLB.DK) đã công bố báo cáo tài...
Chỉ số US100 tăng hơn 1,5% Chỉ số USDIDX mất 0,20% Lợi suất trái phiếu giảm Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm sau...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát PPI tháng 7: Cốt lõi (so với cùng kỳ): Thực tế 2,4% YoY; Dự kiến...
Chứng khoán châu Âu giảm nhẹ trước thềm công bố dữ liệu PPI của Hoa Kỳ Chỉ số tâm lý ZEW giảm mạnh nhất...
