Tin đầu ngày 07.08.2025: Phố Wall tăng nhẹ sau loạt báo cáo doanh thu
Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/08, chỉ số S&P 500 tiến 0.73% lên 6,345.06 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Giá dầu bắt đầu giảm từ mức cao nhất trong ngày vào khoảng 4 giờ chiều, sau khi Tổng thống Trump công bố áp thuế bổ sung...
Tổng thống Donald Trump đã leo thang căng thẳng thương mại bằng cách tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, viện dẫn...
Apple (AAPL) đã tăng 5,90% vào thứ Tư, đạt mức 215 USD/cổ phiếu, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump thông báo rằng tập đoàn...
McDonald’s công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025, phần lớn vượt kỳ vọng của thị trường. Công ty ghi nhận mức tăng trưởng doanh...
Tồn kho dầu thô EIA: Thực tế giảm 3.029 triệu thùng (Dự báo: 0 triệu, Kỳ trước: tăng 7.698 triệu) Tồn kho xăng EIA: Thực...
Trump sẽ áp đặt mức thuế bổ sung 25% đối với Ấn Độ, do quốc gia này nhập khẩu lượng dầu lớn từ Nga. Hợp đồng tương lai của Chỉ số Đô...
Cổ phiếu của Snap Inc. (SNAP.US) đã lao dốc khoảng 21% sau khi công ty công bố kết quả quý yếu kém và gặp sự cố...
Thị trường tài chính châu Âu hôm nay ghi nhận tâm lý lạc quan tương đối, tương tự như phiên hôm...
Đô la New Zealand hôm nay là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10, tăng 0,4% so với đô la Mỹ, 0,2% so với euro và...
Hợp đồng khí tự nhiên Henry Hub (NATGAS) đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối mùa thu năm ngoái, hiện đang kiểm tra vùng...
16:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu bán lẻ tháng 6: Doanh số bán lẻ: thực tế tăng 3,1% so với...
BofA Quant Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCHF. The Bank khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
15:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 7: Chỉ số PMI xây dựng toàn cầu của S&P: thực tế 44,3;...
Sản lượng Công nghiệp Ý (hàng tháng) trong tháng 7 đạt 0,2% so với mức -0,2% và -0,7% trước đó. Đồng Euro...
Cổ phiếu của công ty dược phẩm Đan Mạch Novo Nordisk (NOVOB.DK), nổi tiếng với các phương pháp điều trị béo phì và...
Phiên giao dịch hôm nay chủ yếu sẽ có các công bố dữ liệu nhỏ, phần lớn đến từ Khu vực đồng Euro. Mùa công...
13:00, Đức - Hàng hóa bền vững tháng 6: Đơn đặt hàng nhà máy của Đức: thực tế...
