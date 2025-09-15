BCDT quý 2 của Home Depot vượt dự kiến, nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc do điều chỉnh giảm dự báo cho cả năm
Cổ phiếu Home Depot (HD.US) sụt giảm sau khi hạ dự báo cho năm 2024 Cổ phiếu Home Depot giảm 4% ngoài phiên sau khi...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Sự kiện quan trọng nhất trong ngày hôm nay đó chính là dữ liệu lạm phát PPI tháng 7 của Hoa Kỳ được công...
Chỉ số ZEW của Đức: Tâm lý kinh tế. Thực tế 19,2. Dự báo: 34,0. Trước đó: 41,8 Điều kiện hiện tại....
Vàng tăng vọt khoảng 2% trong phiên ngày hôm qua khi mà căng thẳng ở Trung Đông đang ngày càng nóng...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch ngày thứ Hai vừa qua ghi nhận giá vàng...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa đi ngang Tâm điểm hôm nay sẽ là Dữ liệu lạm phát PPI của...
Báo cáo thị trường việc làm tháng 6 của Anh đã được công bố vào lúc 13:00 giờ VN hôm nay....
Kết phiên ngày 12/08, chỉ số S&P 500 gần như đi ngang. Trong cả phiên, chỉ số này đã liên tục trồi sụt...
Bank of America đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDNZD. Bank of America khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Tesla đã bất ngờ xóa bỏ các phiên bản giá rẻ của dòng xe bán tải điện Cybertruck trong danh mục đặt hàng,...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURAUD. Nomura khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Giá dầu Brent tăng 1,2% và WTI nhảy vọt 1,6% tại thời điểm viết bài. Mặc dù OPEC đã điều chỉnh giảm đối với dự báo...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDCAD. MUFG khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCHF. ANZ khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
Trong quý 2/2024, Monday.com đã đạt được một cột mốc mới khi ghi nhận doanh thu cao kỷ lục và những cải thiện đáng kể về hiệu...
Barrick Gold (GOLD.US) tăng 2% ngoài phiên sau khi công bố kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi trong quý 2 của năm tài...
Mặc dù kết quả kinh doanh của Super Micro Computer (SMCI.US) không đạt được kỳ vọng của các nhà đầu tư, nhưng đà phục...
Giá Bitcoin phục hồi nhẹ sau mức giảm mạnh vào cuối tuần, lúc đó giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mức 60.000 USD...
