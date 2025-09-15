Live 16:00 ⏰Nhận định thị trường!
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Điểm qua một số tin tức quan trọng trong tuần này có thể ảnh...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
ANZ Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURNZD. ANZ Research khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới biến động mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, dù...
Trong tuần trước, thị trường tài chính đã trải qua một tuần đầy sóng gió. Mở đầu bằng một đợt giảm mạnh do lo ngại suy...
Lịch kinh tế trong ngày hôm nay khá im ắng. Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch và...
Kết phiên ngày 09/08, chỉ số S&P 500 tiến 0,47% lên 5,344.16 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,51% lên 16,745.30...
Đồng Yên Nhật, từng là 'con gà đẻ trứng vàng' cho các nhà đầu tư theo đuổi chiến lược giao dịch chênh...
Cổ phiếu DigitalOcean (DOCN.US) đã tăng hơn 15% sau khi báo cáo kết quả tài chính quý 2 năm 2024 ấn tượng, vượt...
Chỉ số chứng khoán giảm nhẹ vào đầu phiên Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm Đồng USD không có nhiều...
Cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC.US) đang tăng 2,50% ngoài phiên và vọt lên mức 168,50 USD/cổ phiếu, sau...
Thay đổi việc làm của Canada tháng 7. Thực tế -2,8 nghìn. Dự kiến: 25 nghìn. Trước đó -1,4 nghìn Tỷ...
Các thành viên ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm Collins, Goolsbee và Barkin đã có...
Hợp đồng chỉ số US500 tăng gần 2,5% trong phiên giao dịch hôm qua và chỉ số S&P 500 tăng mạnh 2,3%, ghi nhận phiên...
Chỉ số chứng khoán châu Âu tăng mạnh và đang thu hẹp dần mức giảm mạnh của phiên ngày thứ Hai Chỉ số DE40 cũng tăng...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Vàng có một phiên phục hồi mạnh mẽ trong 23 ngày...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Thị trường kim loại quý hưng phấn trở lại sau một khoảng thời gian trầm lắng....
Goldman Sachs đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Goldman Sachs khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
Lịch kinh tế ngày hôm nay khá trống trải. Chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ giảm nhẹ sau đợt tăng mạnh...
Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Thụy Sĩ trong tháng 7 (điều chỉnh theo mùa): Thực tế -32. Dự kiến -36. Trước đó -39....
