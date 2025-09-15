CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số lạm phát chính thức của Đức phù hợp với dự kiến; Lạm phát CPI của Na Uy giảm nhẹ
Lạm phát CPI tháng 7 chính thức: So với cùng kỳ: Thực tế 2,3% YoY. Dự kiến 2,3% YoY. Trước đó 2,3% YoY So với...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Kết phiên ngày 08/08, chỉ số S&P 500 tiến 2,3% lên 5,319.31 điểm và ghi nhận phiên tốt nhất kể từ tháng...
Thị trường tiền điện tử đã có một phiên phục hồi mạnh mẽ, Bitcoin tăng gần 8% lên gần mốc 60.000 USD, sau khi dữ liệu thị trường...
Giá vàng đã tăng lên mức 2.416 USD/ounce trong phiên hôm nay, khi mà nỗi lo về suy thoái kinh tế ở...
Bản tin quan trọng nhất trong tuần này mà các nhà đầu tư chờ đợi đó là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Con số...
Tồn kho khí đốt tự nhiên theo báo cáo EIA: Thực tế 21 tỷ feet khối. Dự kiến: 26 tỷ feet khối. Trước đó: 18 tỷ feet...
Cổ phiếu của công ty Lumen Technologies (LUMN.US) đã giảm tới 25% trong phiên hôm nay. Điều này xảy ra chủ yếu vì...
Dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và doanh số bán buôn giúp giảm bớt lo ngại về suy thoái Chỉ...
Dữ liệu tồn kho bán buôn của Hoa Kỳ: Thực tế 0,2% MoM. Dự kiến 0,2% MoM. Trước đó 0,2% MoM Doanh số bán buôn: Thực...
Công ty Eli Lilly đã báo cáo kết quả tài chính quý 2 năm 2024 vượt trội, khi ghi nhận mức tăng trưởng doanh...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ: Thực tế 223 nghìn. Dự kiến 240 nghìn. Trước đó 249 nghìn. Số lượng yêu...
Đà tăng của các chỉ số chứng khoán Châu Âu chững lại Chỉ số DE40 vẫn nằm dưới đường EMA 200 Kết quả tài...
Thị trường tiền điện tử đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh. Vào phiên ngày thứ Hai vừa qua, giá các đồng tiền...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, kết quả tài chính của...
Kết phiên ngày 07/08, chỉ số Dow Jones lùi 0,60% xuống 38,763.45 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,77% còn...
Giá dầu thô WTI đã tăng 3% trong phiên hôm nay, phục hồi từ mức đáy trong nhiều tháng qua, sau khi dữ liệu...
Refinitiv đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Refinitiv khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến giá vàng thế giới suy yếu...
Tồn kho dầu thô theo báo cáo DOE của Hoa Kỳ: Thực tế: -3,72 triệu thùng, Dự kiến: -1,8 triệu thùng, Trước đó:...
