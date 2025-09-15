📈Phố Wall phục hồi, chỉ số US100 vọt hơn 2,5%
Thị trường chứng khoán Mỹ mở phiên ngày thứ Tư với diễn biến rất tích cực. Vài phút sau khi Phố Wall mở cửa, chỉ...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Thị trường chứng khoán Mỹ mở phiên ngày thứ Tư với diễn biến rất tích cực. Vài phút sau khi Phố Wall mở cửa, chỉ...
Chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng trên phố Wall Cổ phiếu Airbnb giảm 14% sau kết quả báo cáo thu nhập hàng quý Cổ...
Disney (DIS.US) công bố kết quả tài chính quý 3 trái chiều và lĩnh vực phát trực tuyến kiếm được lợi...
Super Micro Computer (SMCI.US) đang giảm 11% ngoài phiên sau khi công bố báo cáo thu nhập quý 4 năm tài...
Phố Wall phục hồi Các chỉ số chứng khoán xóa bỏ một phần mức giảm ngày hôm qua Đồng USD phục hồi sau mức...
Caterpillar (CAT.US) tăng vọt sau kết quả tài chính quý 2 năm 2024 vững chắc. Caterpillar tăng gần 2% sau khi công bố...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 6: Cán cân thương mại: Thực tế -73,10 tỷ; Dự...
Chỉ số DAX xóa bỏ mức tăng vào đầu ngày và đang ghi nhận mức giảm Các chỉ số chứng khoán châu Âu...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Morgan Stanley khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
1. Số liệu vĩ mô đáng thất vọng 2. Ngân hàng Nhật Bản “quay ngoắt” 180 độ 3. Chủ tịch Fed mở đường cắt...
Doanh số bán lẻ khu vực đồng euro tháng 6: So với tháng trước: Thực tế -0,3% MoM. Dự kiến -0,1% MoM. Trước đó 0,1%...
Sự kiện quan trọng nhất trong ngày tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương là quyết định lãi suất của RBA....
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến giá vàng thế giới suy yếu...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Kết quả tài chính của Super Micro Computer và...
Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức. Thực tế 3,9%. Dự kiến 0,5%. Trước đó -1,6% Dữ liệu đơn đặt hàng sản xuất mới (đã...
Kết phiên ngày 05/08, chỉ số Dow Jones rớt 2,6% xuống còn 38,703.27 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 3,43% còn 16,200.08...
Chỉ số HSCEI ( CHN.cash ) đang mất gần 0,8% trong phiên hôm nay, mặc dù trong phiên đã có thời điểm giảm gần 2%....
Hợp đồng tương lai chỉ số biến động CBOE (VIX), đo lường biến động dự kiến của S&P 500 dựa trên thị trường quyền chọn, đã xóa bỏ...
Giá bạc đã giảm xuống gần mức 27 USD/ounce vào phiên hôm nay do lo ngại suy thoái kinh tế và áp lực...
Ông lớn ngành ngũ cốc Mỹ - Kellanova (K.US) tăng gần 13% trong phiên hôm nay do tin đồn tập đoàn Mars - một gã khổng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ