📉Chỉ số US100 phục hồi lên trên mức 18.000 điểm sau báo cáo ISM dịch vụ của Hoa Kỳ
Tâm lý tiêu cực bao trùm lên thị trường chứng khoán Mỹ nhưng đã "dịu bớt" phần nào sau khi...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Qũy đầu tư Berkshire Hathaway (BRKA.US) của Warren Buffett đã công bố báo cáo tài chính trong hôm...
Dữ liệu ISM dịch vụ tháng 7 của Hoa Kỳ: Thực tế 51,4. Dự kiến 51. Trước đó 48,8 Chỉ số Giá. Thực tế 57. Dự kiến 55,1....
Thành viên Fed Austen Goolsbee đã có bài phát biểu hôm nay về nền kinh tế Hoa Kỳ. Có một điều đáng...
Cổ phiếu của nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, Apple (AAPL.US) đang mất gần 10% ngoài phiên và thủng...
Sự hoảng loạn trên thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đã khiến cho các nhà đầu...
Thị trường Ca cao mở phiên hôm nay với diễn biến tiêu cực. Giá mở cửa với khoảng gap giảm 1% và giảm xuống đến mức đáy...
Giá dầu thô WTI đã giảm xuống mức 72,5 USD/thùng mức đáy của tháng 6 năm nay và đánh dấu mức giá...
Dầu thô WTI giảm 2,80% xuống dưới mức 72 USD/thùng, xóa bỏ mức tăng gần đây do xung đột leo thang ở Trung Đông. Nguyên...
Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H1 Nguồn: xStation5 Mặc dù bị lấy mất một phần hiệu suất...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Thị trường toàn cầu "đỏ lửa", nguyên nhân do...
Chỉ số PMI khu vực đồng Euro: Dịch vụ: Thực tế 51,9. Dự kiến: 51,9. Trước đó: 52,8 Tổng hợp: Thực tế 50,2. Dự kiến: 50. Trước đó:...
Thị trường chứng khoán châu Âu cũng đã cho thấy sự hoảng loạn trong phiên đầu tiên của tuần mới, khi mở phiên...
Tuần trước, chúng ta đã nhận được một loạt sự kiện quan trọng, bao gồm dữ liệu từ nền kinh tế Hoa Kỳ, quyết định lãi suất của Fed...
14:00, Tây Ban Nha - Sản xuất công nghiệp tháng 6: Sản xuất công nghiệp Tây Ban Nha: Thực tế 0,6%...
Sau khi công bố dữ liệu thị trường lao động Mỹ yếu kém, điều này đã dấy lên mối lo ngại về suy thoái kinh tế và...
Thị trường chứng khoán Nhật Bản tiếp tục cho thấy sự hoảng loạn trong phiên đầu tiên của tuần mới, với mức giảm kỷ lục vượt qua đợt...
Kết phiên ngày 02/08, chỉ số S&P 500 lùi 1,84%, chỉ số Nasdaq Composite mất 2,43%, khiến chỉ số này giảm từ mức cao...
Thành viên Fed - Goolsbee đã có có một số nhận định về nền kinh tế Hoa Kỳ trong ngày hôm nay. Ông...
Giá dầu thô Brent ( OIL ) đã giảm xuống dưới mức 77 USD/thùng (mức đáy của tháng 6) sau các quyết...
