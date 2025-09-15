Dầu mất 3,7% trong bối cảnh OPEC+ tăng nguồn cung và lo ngại kinh tế suy thoái
Giá dầu thô Brent ( OIL ) đã giảm xuống dưới mức 77 USD/thùng (mức đáy của tháng 6) sau các quyết...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu kinh tế vĩ mô công bố hôm nay đã khiến cho các nhà đầu tư lo ngại về một kịch bản "hạ cánh cứng"...
Đơn đặt hàng nhà máy tháng 7 của Hoa Kỳ giảm -3,3% MoM so với dự kiến -3,2% MoM và trước đó -0,5% MoM. Đơn...
Bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 của Hoa Kỳ. Thực tế 114 nghìn. Dự kiến 175 nghìn. Trước đó 206 nghìn (mức yếu...
Cổ phiếu của nhà sản xuất chip bán dẫn Mỹ (INTC.US) đang giảm gần 22% trong phiên hôm nay sau khi báo cáo kết quả...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu NFP Dữ liệu sẽ tác động như thế nào đến thị trường...
Theo các báo cáo truyền thông, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra nhắm vào hoạt động kinh doanh chip...
Thị trường chứng khoán có diễn biến tiêu cực trong phiên cuối tuần Ngân hàng và công nghệ...
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tiếp tục lao dốc và tụt xuống dưới mức 36.000 điểm, tương đương với mức giảm 2,70%. So với mức đỉnh khoảng 42.500...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sau khi chững lại trong phiên giao dịch thứ Năm, giá vàng thế...
Sau quyết định lãi suất của FOMC vào thứ Tư, hiện tại dữ liệu từ thị trường lao động đang là một trong những yếu tố then chốt ảnh...
Kết phiên ngày 01/08, chỉ số Dow Jones lùi 1,21%. Tại mức đáy trong phiên, chỉ số này đã sụt...
Cổ phiếu Amazon (AMZN.US) đang giảm 5,70% ngoài phiên sau khi công bố kết quả tài chính Q2 2024. Báo cáo...
Công ty báo cáo doanh thu tăng 5% trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 85,8 tỷ USD, so với mức 81,8 tỷ USD cùng...
Trong thời gian gần đây, nhà đầu tư đã rút vốn khỏi các công ty công nghệ (BigTech) và đổ vốn vào...
Hai đồng tiền điện tử lớn nhất là Bitcoin và Ethereum đang giảm lần lượt 3% và gần 4% trong phiên hôm nay, đồng thời chỉ...
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đang giảm mạnh khoảng 4% trong phiên hôm nay, chủ yếu là do đồng Yên Nhật (JPY) tăng mạnh. Điều...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Tồn kho khí đốt tự nhiên: Thực tế 18B; Dự kiến 31B; Trước đó 22B;
Chỉ số US100 và US500 mở cửa đi ngang Các công ty vốn hóa nhỏ lao dốc sau dữ liệu ISM Đồng USD xóa bỏ...
