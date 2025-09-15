CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD tăng vọt sau dữ liệu sản xuất ISM của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến 📌
21:00 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu ISM tháng 7: Chỉ số Việc làm: Thực tế 43,4. Dự kiến 49,0. Trước đó 49,3 Chỉ...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
21:00 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu ISM tháng 7: Chỉ số Việc làm: Thực tế 43,4. Dự kiến 49,0. Trước đó 49,3 Chỉ...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ đạt 249 nghìn so với dự kiến 236 nghìn và trước đó 235 nghìn. Số...
Amazon sẽ công bố kết quả tài chính quý 2 vào hôm nay sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng...
18:00, Vương quốc Anh - Quyết định lãi suất của BoE tháng 8: Thực tế 5,00%; Dự báo 5,00%; Trước đó...
Khả năng cắt giảm và giữ nguyên lãi suất của BoE ngang nhau Kỳ vọng đối với quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật...
Chỉ số PMI sản xuất HCOB tháng 7: Khu vực đồng euro: Thực tế 45,8. Dự kiến 45,6. Trước đó 45,6 Đức: Thực tế 43,2. Dự kiến 42,6....
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Diễn biến đúng như kỳ vọng của thị trường kim loại quý, Cục dự trữ...
Giá vàng đang tăng lên rất nhanh và sắp phá kỷ lục mới. Lý do chính là vì ngân hàng...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Tâm điểm hôm nay sẽ là dữ liệu PMI và...
Vinfast khởi động kế hoạch bàn giao mẫu xe VF 3 mới nhất vào hôm nay ngày 01/08 với số lượng 99 chiếc Đây là...
Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25-5,50%, phù hợp với dự kiến của các nhà phân tích. Báo cáo...
FOMC giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25-5,50%, phù hợp với dự kiến. Tuyên bố của FOMC cho thấy Fed vẫn đang chờ đợi...
Meta Platforms đã báo cáo kết quả tài chính quý 2 năm 2024 mạnh mẽ, vượt quá dự kiến của các nhà...
Chỉ số S&P 500 đang tăng hơn 2% và tiến lên mức đỉnh kể từ ngày 24 tháng 7. Đồng thời, chỉ số này cũng đã...
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình vào...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPAUD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Cổ phiếu Boeing (BA.US) đang tăng hơn 3% trong phiên hôm nay sau khi công bố báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024....
Khả năng cắt giảm lãi suất trong hôm nay là rất thấp, nhưng gần như chắc chắn điều đó sẽ xảy ra vào cuộc họp tháng...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo về lượng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ vào lúc 21:30 giờ VN....
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ