CẬP NHẬT MỚI: Dầu giảm nhẹ sau báo cáo của DOE
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo về lượng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ vào lúc 21:30 giờ VN....
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu nhà chờ bán tháng 6 của Hoa Kỳ đã được công bố vào lúc 21:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến...
Chỉ số Phố Wall mở phiên tăng điểm Thu nhập trái chiều từ các công ty Big Tech Chỉ số US100 tăng vọt 2% Quyết...
Báo cáo GDP tháng 5 của Canada và chỉ số chi phí lao động của Hoa Kỳ cho quý 2 năm 2024 đều được công bố...
19:15, Hoa Kỳ Dữ liệu việc làm tháng 7: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP: Thực tế 122K;...
Giá dầu tăng vọt hơn 2,5% trong phiên hôm nay sau khi căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang. Hai vụ ám sát...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu tuyển dụng việc lạm ADP của Hoa Kỳ Kịch bản nào sẽ xảy ra...
Ngân hàng Nhật Bản đã quyết định tăng lãi suất 15 điểm cơ bản từ mức 0,1% lên 0,25%. Đây là một quyết định...
16:00 giờ VN, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu lạm phát tháng 7: HICP trừ Năng lượng và Thực phẩm: So với cùng kỳ...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Một ngày trước Quyết định lãi suất của Cục dự trữ liên bang...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Đồng Yên Nhật tăng vọt sau khi BoJ bất ngờ tăng lãi suất...
Kết phiên ngày 30/07, chỉ số S&P 500 lùi 0,5%, chỉ số Nasdaq Composite mất 1,28%. Trong khi, chỉ số Dow Jones cộng 0,5%. Các...
Cổ phiếu AMD đang ghi nhận mức tăng mạnh ngoài phiên. Công ty báo cáo mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng vượt kỳ vọng...
Microsoft vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm tài chính 2023/2024 sau khi phố Wall đóng cửa. Nhìn chung,...
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ đưa ra quyết định về lãi suất vào sáng ngày mai. Hiện tại, các nhà...
Áp lực trước thềm công bố quyết định chính sách lãi suất của Fed đã khiến nhà đầu tư trở nên thận...
Cặp tiền USDJPY lao dốc sau khi NHK (tổ chức truyền thông đại chúng Nhật Bản) đưa tin Ngân hàng Nhật Bản đang xem xét...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ vào đầu phiên Các công ty vốn hóa nhỏ tiếp tục phục hồi Chỉ số...
Pfizer công bố kết quả tài chính quý 2 năm 2024 tốt hơn dự kiến và cũng đã nâng dự báo cho cả năm...
21:00, Hoa Kỳ - Niềm tin của người tiêu dùng CB tháng 7: Thực tế 100,3; Dự báo 99,7; Trước đó...
