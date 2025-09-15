Live 17:00 ⏰Nhận định thị trường!
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Điểm tin các sự kiện quan trọng và nổi bật trong tuần này Phân...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Bitcoin tăng 1,90% lên mức 69.600 USD nhờ những tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ của Trump đối với thị trường tiền điện tử tại một hội nghị cuối tuần...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khởi động phiên giao dịch thứ Hai, giá vàng thế giới duy trì...
Cổ phiếu Heineken (HEIA.NL) mở phiên đầu tuần mới với một khoảng gap giảm mạnh và hiện đang giảm hơn 6% trong phiên. Công ty đã...
Tuần này sẽ là một tuần rất "sóng gió" đối với các nhà đầu tư bởi nhiều sự kiện quan trọng diễn ra!...
Thị trường tài chính mở phiên đầu tuần mới với diễn biến tích cực trong bối cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi...
Kết phiên ngày 26/07, chỉ số Dow Jones tăng 1,64%, chỉ số S&P 500 tiến 1,11%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng...
Cổ phiếu của Charter Communications (CHTR.US) đang tăng gần 17% trong phiên hôm nay sau khi công ty báo cáo kết quả quý...
3M vừa công bố kết quả tài chính quý 2 khả quan, với lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng tăng lên...
Sự phục hồi trở lại của các công ty vốn hóa nhỏ Đồng USD mất 0,15% Lợi suất trái phiếu cũng cho thấy sự suy yếu Thị...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 6: Tiêu dùng cá nhân: Thực tế 0,2% MoM; Trước...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát PCE tháng 6 của Hoa Kỳ Những diễn biến...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang cố gắng phục hồi trong một tuần bán tháo mạnh mẽ Kết quả tốt hơn...
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ đã giảm xuống mức còn 3% YoY, mức giảm mạnh hơn so với dự kiến. Tuy...
Đồng Yên Nhật (JPY) đã cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ trong những ngày gần đây, khiến cặp tiền USDJPY suy yếu một cách...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên đi ngang Tâm điểm hôm nay - Dữ liệu PCE tháng 6 của Hoa Kỳ Báo...
Kết phiên ngày 25/07, chỉ số S&P 500 lùi 0,51% xuống 5,399.22 điểm, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,93% còn 17,181.72...
Cổ phiếu Honeywell International (HON.US) mở phiên hôm nay với một khoảng Gap giảm lớn. Nguyên nhân là do báo cáo...
