📈 Arista Networks bật tăng 12% ngoài phiên sau báo cáo lợi nhuận kỷ lục
Arista Networks, nhà sản xuất cơ sở hạ tầng mạng ngày càng được sử dụng nhiều trong phát triển trí tuệ nhân tạo...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Xem tiếp
Arista Networks, nhà sản xuất cơ sở hạ tầng mạng ngày càng được sử dụng nhiều trong phát triển trí tuệ nhân tạo...
AMD, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nvidia trong lĩnh vực sản xuất chip trung tâm dữ liệu và chip liên quan đến AI, đồng thời có...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/08, chỉ số S&P 500 lùi 0.49% xuống 6,299.19 điểm, chỉ số Nasdaq Composite mất 0.65%...
Sau phiên giao dịch ảm đạm vào cuối tuần trước, giá cà phê tương lai trên sàn ICE (CÀ PHÊ) đã...
Tỷ giá CHFJPY đã duy trì xu hướng tăng kể từ cuối tháng 2. Trên khung thời gian D1, tỷ giá đã trải qua...
Sự sụt giảm trên Phố Wall trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời sau khi báo cáo ISM tháng 7 về lĩnh...
21:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu ISM tháng 7: Dịch vụ ISM: Thực tế 50.1, Dự kiến 51.5 Giá đã...
Phiên giao dịch hôm nay tại Phố Wall khởi đầu với tâm lý lạc quan vừa phải, khi giới đầu tư tập trung vào hàng loạt...
Vào thứ Ba, cổ phiếu của Domino’s Pizza Group (DOM.UK) đã ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất trong lịch sử công ty,...
Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 6 thấp hơn dự báo và thu hẹp đáng kể so với tháng trước. Chỉ...
Đồng rupee Ấn Độ đã giảm giá so với đồng USD sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tăng mạnh thuế đối với hàng xuất khẩu...
Credit Agricole CIB Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Credit Agricole CIB Research khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp...
Thị trường châu Âu hôm nay giao dịch với tâm lý lạc quan, được thúc đẩy bởi các báo cáo lợi...
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã khởi động một chiến dịch có tên gọi “crypto sprint”...
16:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu lạm phát tháng 6: PPI (theo tháng): thực tế 0,8% MoM;...
14:15, Tây Ban Nha - Dữ liệu PMI tháng 7: Chỉ số PMI dịch vụ của HCOB Tây Ban Nha: thực tế 55,1; dự...
Các công bố quan trọng trong ngày hôm nay bao gồm báo cáo PMI dịch vụ từ các quốc gia châu Âu,...
Chỉ số Biến động (VIX) có xu hướng tăng mạnh vào đầu tháng 8 và điều này chắc chắn đã xảy ra trong năm 2025....
Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/08, chỉ số Dow Jones tăng 585.06 điểm (tương đương 1.34%) lên 44,173.64 điểm, xoá...
Cổ phiếu của Idexx Laboratories đã tăng vọt 26% lên mức 676 USD/cổ phiếu sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ