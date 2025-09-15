Cổ phiếu Honeywell mất 4% sau báo cáo doanh thu quý 2
Cổ phiếu Honeywell International (HON.US) mở phiên hôm nay với một khoảng Gap giảm lớn. Nguyên nhân là do báo cáo...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Cổ phiếu Warner Bros Discovery (WBD.US) mở phiên hôm nay với mức giảm mạnh. Giá cổ phiếu đang giảm khoảng 6% tại thời điểm viết bài. Nguyên...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần về tồn kho khí đốt tự nhiên...
Phố Wall mở phiên đi ngang Chỉ số US500 kiểm tra đường trung bình SMA50 phiên Cổ phiếu Viking Therapeutics tăng vọt 17% sau BCDT...
Cổ phiếu Tesla lao dốc hơn 12% sau báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 Lợi nhuận quý 2 của công ty suy...
Một loạt các dữ liệu kinh tế lớn từ Hoa Kỳ đã được công bố vào 19:30 hôm nay. Bao gồm, báo cáo GDP sơ bộ...
Mặc dù bán được nhiều xe hơn trong quý 2 năm 2024, nhưng công ty Ford Motor (F.US) lại ghi nhận mức giảm mạnh đối...
Báo cáo GDP của Mỹ có lẽ là dữ liệu kinh tế quan trọng nhất được công bố trong tuần này. Dự kiến quý hai...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch giữa tuần chứng kiến giá vàng thế giới giảm...
Cặp tiền USDJPY đã giảm 0,65% xuống mức 152,7300 trong phiên hôm nay, ghi nhận mức giảm trong 1 tháng lớn nhất kể từ tháng...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có một số thông tin quan trọng mà nhà đầu tư cần chú ý, bao gồm báo...
Kết phiên ngày 24/07, chỉ số S&P 500 rớt 2,31% xuống 5,427.13 điểm, chỉ số Nasdaq Composite mất 3,64% còn 17,342.41 điểm....
Công ty International Business Machines Corporation (IBM) dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 2 trong hôm nay sau khi...
Cổ phiếu Lamb Weston (LW.US) đang là một trong những cổ phiếu yếu nhất thuộc chỉ số S&P 500 ngày hôm nay, với mức giảm khoảng 27%...
Cặp tiền USDJPY đã giảm xuống dưới mức 155 sau khi đồng JPY tăng hơn 1% trong phiên hôm nay và ghi nhận phiên tăng thứ...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về lượng dầu dự trữ của Hoa Kỳ vào lúc...
Dữ liệu bán nhà mới tháng 6 của Hoa Kỳ được công bố lúc 21:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy doanh...
Phố Wall mở cửa suy yếu Báo cáo thu nhập đáng thất vọng từ Tesla và Alphabet ảnh hưởng đến tâm lý chung trên...
Ngân hàng Trung ương Canada đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào lúc 20:45 giờ VN....
