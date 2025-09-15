CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD giảm nhẹ sau báo cáo PMI sơ bộ của Hoa Kỳ 📌
20:45 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 7: PMI tổng hợp: Thực tế 55,0. Trước đó 54,8; PMI dịch vụ: Thực...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chỉ số chứng khoán châu Âu suy yếu Kết quả tài chính của LVMH gây áp lực lên các cổ phiếu lĩnh...
Theo thông tin từ Reuters, Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) sẽ cân nhắc trong việc giữ nguyên hoặc tăng lãi suất tại cuộc...
Cổ phiếu LVMH (MC.FR) đang giảm mạnh gần 4% trong phiên hôm nay và xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Nguyên nhân...
Giá các mặt hàng nông sản trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã cho thấy sự suy yếu...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới hồi phục trong trong phiên giao dịch thứ Ba...
Chỉ số PMI tổng hợp của Anh: Thực tế 52,7. Dự kiến 52,6. Trước đó 52,3 Sản xuất: Thực tế 51,8. Dự kiến 51. Trước đó 50,9 Dịch...
Chỉ số PMI tổng hợp của khu vực đồng euro (sơ bộ): Thực tế 50,1. Dự kiến 50,9. Trước đó 50,9 Dịch vụ: Thực tế 51,9. Dự kiến 52,9. Trước đó 52,8 Sản...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Các dữ liệu quan trọng được công bố trong ngày...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Phân tích xu hướng Vàng và các thị trường...
Tâm lý người tiêu dùng GfK của Đức (dự báo cho tháng 8): Thực tế -18,4. Dự kiến -21 . Trước đó -21,8
Kết phiên ngày 23/07, chỉ số S&P 500 lùi 0,16%, một ngày sau khi chỉ số này ghi nhận phiên tăng...
Alphabet (GOOGL.US) và Tesla (TSLA.US) đã công bố kết quả tài chính quý 2 năm 2024 sau khi...
Giá dầu thô Brent đang giảm xuống gần mức 81 USD/thùng và ghi nhận mức giảm hơn 1,5% trong phiên hôm nay. Nguyên...
Các chỉ số Phố Wall ghi nhận mức độ biến động hạn chế vào đầu phiên. Chỉ số US500 tăng 0,16% Cổ phiếu UPS (UPS.US)...
General Motors (GM.US) đã công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến. Công ty cũng đã nâng mức dự báo đối vớicác...
Doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ đạt 3,89 triệu so với dự kiến 3,99 triệu và trước đó 4,11 triệu (so với cùng...
Coca-Cola - nhà sản xuất đồ uống nổi tiếng thế giới, đã công bố kết quả tài chính quý 2 năm 2024 vượt trội, vượt...
Cổ phiếu của Công ty Spotify Technology (SPOT.US) đang tăng 14% ngoài phiên, sau khi công ty công bố kết quả tài...
