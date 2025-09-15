Liệu AI, Robot và công nghệ tự động lái có đủ để thúc đẩy cổ phiếu Tesla tiếp tục tăng trưởng ?🔎
Hôm nay, sau khi phố Wall đóng cửa, Tesla (TSLA.US) sẽ công bố báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024. Cổ phiếu của công...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Hôm nay, sau khi phố Wall đóng cửa, Tesla (TSLA.US) sẽ công bố báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024. Cổ phiếu của công...
Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào...
Porsche cắt giảm dự báo doanh thu cho cả năm Morgan Stanley nâng mức khuyến nghị đối với cổ phiếu Fresenius Tình hình...
Alphabet (GOOGL.US) - công ty mẹ của Google, sẽ công bố báo cáo thu nhập quý 2 sau khi Phố Wall đóng cửa phiên...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới chứng kiến giá vàng...
Thị trường chứng khoán Mỹ đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong phiên ngày hôm qua, dẫn đầu là mức tăng của các...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng nhẹ Báo cáo thu nhập từ Alphabet và Tesla sau khi Phố...
Vào cuối tuần trước, chỉ số chứng khoán đã giảm mạnh khi mà cổ phiếu ngành bán dẫn bị bán tháo....
Kết phiên ngày 22/07, chỉ số S&P 500 tiến 1,08% và ghi nhận phiên tăng tốt nhất kể từ ngày 05/06/2024,...
Mattel (MAT.US) - công ty sản xuất thương hiệu búp bê Barbie nổi tiếng, đang tăng gần 17% trong phiên hôm nay sau khi có...
Công ty an ninh mạng Hoa Kỳ SentinelOne (S.US) đang tăng gần 7% trong phiên hôm nay, trong khi cổ phiếu của CrowdStrike (CRWD.US) lại...
Hợp đồng tương lai cacao đang tăng gần 7% trong phiên hôm nay do lo ngại thiếu hụt nguồn cung cacao. Ghana - nước sản xuất cacao lớn thứ...
Theo báo cáo của WSJ vào thứ Sáu, quỹ đầu cơ Elliot Management đã mua một lượng lớn cổ phiếu của Starbucks (SBUX.US)....
Chỉ số US100 đang tăng gần 1,2%. Cổ phiếu công nghệ tăng trưởng nhờ sự phục hồi của ngành bán dẫn Cổ phiếu Nvidia...
Giá khí đốt tự nhiên Mỹ (NATGAS) đã tăng vọt trong phiên đầu tiên của tuần mới, khi dự báo thời tiết cho...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên đầu tuần Varta đang xem xét hai đề xuất tái cơ cấu nợ và...
Chiến thắng của Trump có thể gây tiêu cực cho nhiều lĩnh vực, nhưng đồng thời cũng có thể mang lại cơ hội cho một số...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ