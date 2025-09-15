Top các báo cáo thu nhập đáng chú ý trong tuần (22.07.2024)
Mùa báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 đang dần bước vào giai đoạn sôi nổi. Các nhà giao dịch sẽ được...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Hôm nay, có hai sự kiện quan trọng đã xảy ra và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Thứ...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Biden từ chức rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống...
Kết phiên ngày 19/07, chỉ số S&P 500 lùi 0,71%. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,81%. Chỉ số Dow Jones rớt 0,93%. Thị...
Dầu thô WTI đã giảm 4% trong phiên hôm nay, sau khi "đáo hạn hợp đồng". Tuy nhiên, trong mức giảm 4% thì...
Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thông báo rằng Joe Biden sẽ là ứng cử viên chính thức của Đảng Dân chủ...
Chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ; US30 ghi nhận mức giảm lớn nhất gần 0,5% Nhà cung cấp phần mềm và robot y tế Intuitive...
Giá hợp đồng tương lai lúa mì trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đang tăng vọt gần 3,6% trong phiên hôm nay...
Nhiều hệ thống CNTT trên toàn cầu đã gặp sự cố do lỗi trong bản cập nhật phần mềm của Microsoft và Crowdstrike. Sự cố ảnh hưởng...
Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 5 của Canada đã được công bố vào lúc 19:30 giờ VN hôm nay. Báo...
Cổ phiếu của Netflix (NFLX.US) đang giảm 0,5% ngoài phiên, sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024. Mặc dù kết...
Cổ phiếu của CrowdStrike (CRWD.US) - một công ty bảo mật mạng khổng lồ niêm yết trên Nasdaq, có thể đã gây ra sự...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tính đến đầu giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu và chỉ số chứng khoán của Mỹ đang giảm mạnh trong phiên hôm nay do tin...
13:00 giờ VN, Vương quốc Anh - Dữ liệu bán lẻ tháng 6: Doanh số bán lẻ (so với cùng kỳ): Thực tế...
Lịch kinh tế ngày hôm nay tương đối trống trải và khó có khả năng gây ra biến động trên thị trường toàn...
Kết phiên ngày 18/07, Phố Wall chìm trong "sắc đỏ", với việc chỉ số Dow Jones rớt 1,29%, chỉ số S&P...
Giá cổ phiếu của Alaska Air Group (ALK.US) đang giảm hơn 6% trong phiên hôm nay sau khi công bố kết quả kinh doanh quý...
Cổ phiếu DR Horton (DHI.US) tăng gần 11% sau khi công ty xây dựng nhà lớn nhất ở Mỹ công bố báo cáo thu nhập quý...
