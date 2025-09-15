Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở cửa tăng nhẹ, TSMC tăng 1,1% sau báo cáo Q2 vượt trội📃
Đồng USD tăng nhẹ vào đầu phiên Lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ cũng tăng Các chỉ số trên Phố Wall mở cửa tăng...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Đồng USD tăng nhẹ vào đầu phiên Lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ cũng tăng Các chỉ số trên Phố Wall mở cửa tăng...
Theo Financial Times, EssilorLuxottica (EL.FR) - công ty thương hiệu kính mắt nổi tiếng Ray Ban của Pháp, có thể đang đàm...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày hôm nay, phù...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ: Thực tế 243 nghìn. Dự kiến 229 nghìn. Trước đó 222 nghìn. Số...
Netflix sẽ báo cáo thu nhập quý 2 trong hôm nay Công ty kỳ vọng tăng trưởng doanh thu tăng mạnh và tỷ...
ECB quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25% và lãi suất tiền gửi ở mức 3,75%. Nguồn: xStation5
Cổ phiếu Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) đã giảm gần 8% trong phiên ngày hôm qua, sau khi báo cáo...
Quyết định lãi suất từ ECB là sự kiện quan trọng nhất trong phiên hôm nay. ECB sẽ công bố quyết định lãi suất lúc...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào lúc 19:15...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Đóng lại phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá vàng...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng nhẹ Quyết định lãi suất của ECB Báo cáo thu nhập từ...
Báo cáo thị trường việc làm Vương quốc Anh được công bố hôm nay lúc 13:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến...
Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC.US) sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024 trước...
Kết phiên ngày 17/07, chỉ số S&P 500 mất 1,39%. Chỉ số Nasdaq Composite rớt 2,77%, đánh dấu phiên tồi tệ nhất...
Cổ phiếu của Johnson & Johnson (JNJ.US) đang tăng 4% trong phiên ngày hôm nay, sau khi nhà sản xuất thuốc và sản phẩm...
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall đang giảm mạnh trong phiên hôm nay, với cổ phiếu lĩnh vực công nghệ dẫn đầu mức giảm trên...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ vào...
Phố Wall mở cửa suy yếu Chỉ số US100 phá qua vùng hỗ trợ được đánh dấu bằng cạnh dưới của hình chữ nhật Thị trường...
Cổ phiếu Bank of America (BAC.US) tăng gần 2% ngoài phiên sau khi ngân hàng công bố dữ liệu quý 2 năm 2024. Mặc...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ