CẬP NHẬT MỚI: Đồng USD giảm nhẹ sau dữ liệu thị trường nhà ở Hoa Kỳ
Dữ liệu thị trường nhà ở tháng 6 Hoa Kỳ được công bố hôm nay vào lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Biểu đồ cổ phiếu cặp tiền tệ GBPUSD khung thời gian hằng ngày D1 Nguồn xStation5 Phiên giao dịch châu Âu đang...
ASML (ASML.NL) - nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất châu Âu và cũng là một trong những nhà sản xuất lớn...
Lạm phát CPI tháng 6 chính thức của Eurozone: Thực tế 2,5% YoY, phù hợp với kỳ vọng và số liệu trước đó. Bên...
Trong những phiên gần đây trên Phố Wall, chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của hai chỉ số chứng khoán...
Chứng khoán châu Âu cho thấy sự suy yếu, mặc dù Phố Wall tăng trưởng mạnh mẽ trong phiên ngày hôm...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Nguyên nhân giá Vàng tăng mạnh trong phiên...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch ngày thứ Ba vừa qua khép lại chứng kiến giá...
Lạm phát CPI tháng 6 của Anh: So với cùng kỳ: Thực tế 2% YoY. Dự kiến 1,9% YoY. Trước đó 2% YoY. So với tháng...
Kết phiên ngày 16/07, chỉ số Dow Jones tăng 1,85%. Chỉ số này đã đạt mức đỉnh mọi thời đại và đóng...
Giá vàng đang tăng gần 1,6% trong phiên hôm nay và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3...
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố Báo cáo Cập nhật Kinh tế Thế giới theo quý. IMF báo hiệu rằng việc sử dụng nợ ngắn...
Phố Wall tăng trường sau khi mở phiên ngày thứ Ba Chỉ số Russell 2000 tiếp tục dẫn đầu mức tăng trên thị trường chứng khoán...
Morgan Stanley (MS.US) đã công bố báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 hôm nay trước khi Phố Wall mở cửa. Cổ phiếu của...
Lạm phát CPI tại Canada (tháng 6): Thực tế 2,7% YoY. Dự kiến 2,7% YoY. Trước đó 2,9% YoY (so với tháng trước: Thực tế -0,1%...
19:30 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu bán lẻ tháng 6: Doanh số bán lẻ: Thực tế 0,0% MoM; Dự báo -0,3% MoM;...
Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 6 của Hoa Kỳ là sự kiện quan trọng nhất được công bố trong ngày hôm...
Vinfast công bố số liệu giao xe tích cực Công ty duy nhất của Việt nam có cổ phiếu niêm yết trên sàn giao...
16:00, Đức - Chỉ số kinh tế ZEW tháng 7: Điều kiện hiện tại. Thực tế -68,9; Dự báo -74,3; Trước đó -73,8; Tâm...
Đồng Yên Nhật tiếp tục là một trong những đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 vào phiên hôm nay. Nguyên nhân...
