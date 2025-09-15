Giá vàng sẽ trở lại mốc 2.450 USD/oz trong phiên hôm nay !?
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới ghi nhận giá vàng...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ Báo cáo lạm phát tháng 6 từ Canada Lịch kinh tế trong phiên Âu hôm...
Kết phiên ngày 15/07, chỉ số Dow Jones tăng 0,53%. Chỉ số S&P 500 cộng 0,28%. Cả 2 chỉ số này đều chạm mức đỉnh...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, đã có bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington trong hôm...
Chỉ số US2000 đang tăng hơn 2,00% trong phiên hôm nay, vượt qua mức cản quan trọng ở khu vực 2200 điểm. Trong 3 phiên gần đây nhất...
Phố Wall mở cửa tăng điểm Đồng USD phục hồi sau vụ ám sát Trump vào cuối tuần Lợi suất trái phiếu tăng vọt Các...
19:30, Hoa Kỳ - Chỉ số sản xuất NY Empire State tháng 7: Thực tế -6,60; Dự báo -5,50; Trước đó -6,00; Nguồn:...
Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) đang giảm gần 2% trong phiên đầu tiên của tuần mới. Nguyên nhân chính...
Các dữ liệu vĩ mô đáng chú ý tuần qua: Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào thứ năm tuần trước không chỉ thấp hơn...
Mùa báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 của Phố Wall đã bắt đầu vào tuần trước, với các báo cáo...
Vụ ám sát Donald Trump diễn ra tại cuộc vận động tranh cử cuối tuần trước ở Pensylvannia là một tin tức "chấn động" có...
Chứng khoán châu Âu mở cửa suy yếu Đồng USD tăng vọt sau vụ ám sát Trump Bài phát biểu...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Các đợt cắt giảm lãi suất và tỷ lệ hiện tại nói...
Lịch kinh tế trong tuần này khá là trống trải, nhưng vẫn có một số sự kiện đáng chú ý có thể gây...
Kết phiên ngày 12/07, chỉ số Dow Jones tăng 0,62%. Trong phiên, chỉ số này đã tăng lên mức đỉnh...
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. ANZ khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
Goldman Sachs đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. Goldman Sachs khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận mức tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch cuối tuần. Các chỉ số blue chip của Lục...
