🔼Chỉ số DE40 ghi nhận mức tăng lớn nhất trong ngày kể từ tháng 3
Thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận mức tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch cuối tuần. Các chỉ số blue chip của Lục...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu lạm phát CPI tháng 6 của Mỹ đã được công bố vào hôm qua lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
Báo cáo từ Đại học Michigan cho tháng 7 đã được công bố vào lúc 21:00 (giờ VN) hôm nay. Báo...
Chỉ số Phố Wall mở phiên Mỹ tăng nhẹ Chỉ số US100 phản ứng với cạnh dưới của hình chữ nhật Wells Fargo, Citigroup và JPMorgan...
Wells Fargo - Thu nhập từ lãi suất suy yếu Kết quả tài chính của Wells Fargo cho thấy diễn biến trái chiều. Công ty...
Báo cáo lạm phát PPI tháng 6 của Hoa Kỳ đã được công bố vào lúc 19:30 giờ VN hôm nay. Báo...
Dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch thứ Năm tại Hoa Kỳ chứng kiến giá cổ phiếu của tập đoàn xe điện Việt Nam...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tính chất của dữ liệu “bom tấn” CPI đã phát huy...
Mặc dù cổ phiếu của các công ty lớn nhất nước Mỹ (chỉ số Nasdaq 100 giảm hơn 2%) lao dốc mạnh trong phiên hôm qua và...
Lạm phát tháng 6 của Pháp: CPI (so với cùng kỳ): Thực tế 2,2% YoY. Dự kiến 2,1% YoY. Trước đó 2,1% YoY CPI (so...
Chỉ số chứng khoán châu Âu tăng mạnh trong phiên hôm nay; các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ cũng cho...
Lạm phát CPI tháng 6 của Thụy Điển tăng 2,6% YoY so với dự kiến 2,9% YoY và trước đó 3,7% YoY (so với tháng trước:...
Kết phiên ngày 11/07, chỉ số S&P 500 lùi 0,88%, rút khỏi mức cao kỷ lục đã đạt được vào đầu phiên....
Sắp tới, QuantumScape sẽ hợp tác với PowerCo - một nhà sản xuất pin cho xe điện thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen. PowerCo...
Báo cáo lạm phát CPI của Mỹ hôm nay đã làm đồng USD suy yếu và hỗ trợ giá vàng khi kỳ vọng...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đang sụt giảm trong phiên hôm nay do làn sóng chốt lời trên thị trường chứng khoán Mỹ và...
Theo báo cáo của EIA, tồn kho khí đốt tự nhiê của Hoa Kỳ tăng mạnh. Báo cáo cho thấy 65 tỷ feet khối (bcf) so...
PepsiCo đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024 trong hôm nay. Công ty đã báo cáo mức...
