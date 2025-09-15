Cổ phiếu Tesla bốc hơi 6,5% sau tin đồn về việc trì hoãn ra mắt Robotaxi. 📉
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đang sụt giảm trong phiên hôm nay do làn sóng chốt lời trên thị trường chứng khoán Mỹ và...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Theo báo cáo của EIA, tồn kho khí đốt tự nhiê của Hoa Kỳ tăng mạnh. Báo cáo cho thấy 65 tỷ feet khối (bcf) so...
PepsiCo đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024 trong hôm nay. Công ty đã báo cáo mức...
Cặp tiền USDJPY giảm mạnh xuống dưới mốc 158 do dữ liệu CPI tháng 6 của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, điều này đã làm đồng USD suy...
Hôm nay, Hãng hàng không Delta (DAL.US) đã công bố báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 trước giờ...
Lạm phát CPI tháng 6 của Hoa Kỳ: Tổng thể (so với cùng kỳ): Thực tế 3% YoY. Dự kiến 3,1% YoY. Trước đó 3,3%...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát CPI Dữ liệu sẽ tác động như thế nào...
Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian M30 Nguồn: xStation5 Chuỗi ngày trống vắng các dữ liệu kinh...
Nền kinh tế Anh ghi nhận mức tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 5, với GDP tăng 0,4% YoY vào tháng trước, nhờ vào hoạt...
Lạm phát CPI của Hoa Kỳ Buổi họp báo của Joe Biden Bài phát biểu của các thành viên FOMC Báo...
13:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 6: CPI (so với tháng trước): Thực tế 0,1% MoM; Dự kiến 0,1%...
Dữ liệu GDP tháng 5: So với tháng trước: Thực tế 0,4% MoM; Dự kiến 0,2% MoM; Trước đó 0,0% MoM; So với cùng...
Biểu đồ giá dầu WTI (OIL.WTI) khung thời gian H4 Nguồn xStation5 Giá dầu thô WTI có những bước tiến đáng...
Kết phiên ngày 10/07, chỉ số S&P 500 tiến 1,02%, đánh dấu phiên tăng thứ 7 liên tiếp. Chỉ số Nasdaq Composite...
Cổ phiếu Apple (AAPL.US) tiến 1,50% lên mức 231 USD/cổ phiếu, sau thông tin công ty đặt mục tiêu xuất xưởng ít nhất 90 triệu...
Giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo quan trọng nhất của tuần này công bố - dữ liệu lạm phát CPI tháng 6, sẽ được...
Phiên điều trần thứ hai của Chủ tịch Fed Jerome H. Powell trước Quốc hội, đã cho thấy được một phần nào đó sự thận trọng của...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Tồn kho sản phẩm chưng cất: Thực tế 4,884 triệu thùng; Dự kiến -0,300 triệu thùng;...
21:00, Hoa Kỳ - Doanh số bán buôn tháng 5: Thực tế 0,4% MoM; Trước đó 0,2% MoM; 21:00, Hoa...
Chỉ số phố Wall ghi nhận mức tăng nhẹ sau khi mở phiên Mỹ Đồng USD giảm nhẹ Năng suất cũng đang giảm Trong phiên ngày hôm...
