CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu tồn kho bán buôn của Hoa Kỳ phù hợp với dự kiến📣
21:00, Hoa Kỳ - Doanh số bán buôn tháng 5: Thực tế 0,4% MoM; Trước đó 0,2% MoM; 21:00, Hoa...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chỉ số phố Wall ghi nhận mức tăng nhẹ sau khi mở phiên Mỹ Đồng USD giảm nhẹ Năng suất cũng đang giảm Trong phiên ngày hôm...
Mùa báo cáo thu nhập của Phố Wall sẽ bắt đầu vào tuần này Thu nhập của S&P 500 dự kiến tăng 8,8% YoY Dự...
Đồng NZD đang là đồng tiền hoạt động kém nhất trong các đồng tiền chính vào phiên hôm nay, nguyên...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên đi ngang Ngày thứ hai trong phiên điều trần của Powell trước Quốc hội NZD...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Một số điểm nhấn trong phiên điều trần của Chủ tịch Fed Powell Phân...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới bắt đầu di chuyển khó lường hơn khi thị trường...
Báo cáo lạm phát CPI tháng 6 từ Na Uy được công bố hôm nay lúc 13:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến...
Kết phiên ngày 09/07, chỉ số S&P 500 nhích 0,07%, đánh dấu mức đóng cửa cao kỷ lục thứ 36 trong năm nay....
Thị trường cà phê đã phục hồi mạnh mẽ trở lại sau giai đoạn tích lũy kéo dài trong tháng 6. Giá...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Chủ tịch Fed Powell đã xuất hiện trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ lúc 21:00 giờ VN hôm nay, đây là...
Phố Wall mở cửa trái chiều Phiên điều trần của Powell đang được theo dõi chặt chẽ Cổ phiếu Helen of Troy bốc hơi 30% sau...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền EURGBP với các...
Ông lớn nghành bán dẫn Mỹ - Intel (INTC.US), là một trong những cổ phiếu bán dẫn cho thấy hiệu suất yếu nhất trong những...
Giá khí gas tự nhiên (NATGAS) đã phục hồi nhẹ vào ngày hôm qua sau chuỗi giảm mạnh kéo dài...
Chỉ số CAC 40 bị bán tháo khi tình hình chính trị ở Pháp bế tắc Như chúng tôi đã đề cập...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến giá vàng thế giới bốc hơi...
