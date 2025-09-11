US100 vọt hơn 1,40% 📣
Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh vào thứ Hai, phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ Sáu do dữ liệu...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Thị trường chứng khoán Mỹ mở phiên đầu tuần trong sắc xanh, phục hồi sau đợt bán tháo cuối tuần trước do dữ liệu thị trường...
21:00, Hoa Kỳ – Dữ liệu Đơn hàng lâu bền (Durable Goods) tháng 6: Đơn hàng lâu bền (không bao gồm...
Đồng franc Thụy Sĩ hôm nay giảm 0,3% so với đô la Mỹ, do áp lực gia tăng từ việc Mỹ bất ngờ tăng thuế. Áp lực bán lên...
Thị trường tài chính châu Âu hôm nay khá lạc quan, mặc dù phần lớn là do sự phục hồi sau đợt giảm...
Chỉ số lạm phát tháng 7/2025 do Viện Melbourne công bố đã tăng 0,9% so với tháng trước — mức tăng mạnh nhất kể...
Hợp đồng Tương lai tăng điểm trước khi phiên Âu mở cửa Sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển sang dữ liệu...
CPI của Thụy Sĩ (Y/Y) Tháng 7: 0,2% (ước tính 0,1%; trước đó 0,1%) - CPI (M/M): 0,0% (ước tính -0,2%; trước đó 0,2%) -...
Phiên giao dịch ngày thứ Hai trên các thị trường chứng khoán diễn ra tương đối yên ả. Các hợp đồng...
Thị trường trong những ngày cuối tháng 7 đã có những biến động khá mạnh mẽ, một phần do lập trường diều hâu của...
Phố Wall giảm mạnh trong phiên thứ Sáu khi cả thời điểm có hiệu lực của thuế quan lẫn dữ liệu việc làm đều tiếp tục làm...
21:00, Hoa Kỳ – Dữ liệu ISM tháng 7: Chỉ số PMI Sản xuất ISM: thực tế 48.0; dự báo 49.5; kỳ trước 49.0 Chỉ...
Thị trường phản ứng mạnh sau dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ yếu hơn dự kiến. Tăng trưởng việc làm trong tháng...
ANZ Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCHF. Ngân hàng khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức...
19:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu việc làm tháng 7: Bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls): thực tế 73.000; dự...
Chứng khoán đang nối dài mạch giảm khi chúng ta bước vào phiên giao dịch sáng thứ Sáu. Đây là...
